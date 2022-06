Vanesa Martín es reivindica com a homosexual en una carta molt sincera

Vanesa Martín mai no havia ocultat la seva homosexualitat, però tampoc no n’havia parlat tan obertament com ha fet ara. La cantant ha aprofitat el dia de l’orgull LGTBI per compartir una carta en la que se sincera sobre com de malament ho va passar fins que va atrevir-se a sortir de l’armari. Les revistes han parlat obertament sobre la seva relació amb la periodista Mónica Carrillo, per exemple. S’han publicat fotografies i s’ha donat informació sobre la seva relació, encara que cap de les dues mai no ha volgut parlar sobre el tema i tampoc no han compartit fotografies en els seus respectius perfils d’Instagram.

Ara bé, reconeix que al llarg de la seva vida ha anat descobrint-se a si mateixa i que aquest ha estat un procès difícil perquè tenia prejudicis i dubtes: “Sento vertigen. He sentit ganes de vomitar a estones mentre sentia que tenia molta vida corrents a dins meu. Vull que em facin mal els genolls d’estimar, sense importar-me a qui. Amor a tu, com l’expressió més gran de sentiment”.

L’artista confessa que li costa parlar obertament de la seva orientació sexual cada dia: “Hi ha dies ennuvolats en què deixo l’amor de banda, en un costat en el que ningú no molesti”. El que busca? La llibertat de poder estimar sense por: “La llibertat eleva, reneix, refresca, desordena i segresta. Apareixes amb senyals d’alerta, amb unes formes noves plenes de bretolada i passió del carrer”.

Vanesa Martín parla de l’homosexualitat | Instagram

Vanesa Martín demana més llibertat per als homosexuals

“Estriparia en un paper totes les lleis de moralitat que ens frenen i ens tallen les ales i les llançaria al foc. És un orgull sentir, ser, creure, donar, prendre consciència, collar amb força el nervi que ens facin sentir”, prossegueix.

I acaba amb un agraïment a aquells que han compartit amb ella aquest orgull: “Vull donar les gràcies per l’orgull que em provoca arribar a sentir així després de tot i de tant… per estimar a persones meravelloses i perquè no m’importi mirar als ulls a una dona i fer-li un petó amb set i malícia. És tan difícil aconseguir la veritat i hi ha tanta gent atrapada en relacions laxes, que quan he aconseguit estimar fins allà la mossego fins al final, fins a esgotar-nos de desig i llum”.

Sandra Barneda i Nagore Robles també aplaudeixen el dia de l’orgull LGTBI

Sandra Barneda i Nagore Robles s’han separat després d’uns quants anys juntes, però això no impedeix que continuïn sent considerades com dues icones de la lluita feminista. Totes dues han publicat uns posts en els seus perfils d’Instagram en els que han aplaudit l’amor lliure.

La presentadora catalana ha volgut deixar clar que està molt a favor de la celebració de l’amor lliure: “Ningú no és propietari del seu cor, no deixem que el món ho sigui del nostre. Et miro a tu i et saludo mentre t’omples de valor per ser i sentir com ho fas. Et sents orgullós? Crida-ho al cel!“.

Nagore Robles, per la seva banda, ha volgut felicitar aquest dia amb una reflexió: “L’odi sempre es combatrà amb amor. L’amor és impossible que sigui destruït, sempre viurà en llibertat i no es tancarà a cap armari”.

Sandra Barneda felicita el dia de l’orgull | Instagram

Nagore celebra el dia de l’orgull | Instagram

Un grup de famoses que no dubten en celebrar el dia de l’orgull públicament. Cada vegada són més els personatges televisius que parlen obertament sobre les seves orientacions sexuals, una transparència que esperen que ajudin el col·lectiu LGTBI a poder gaudir del seu amor públicament sense problemes.