Toñi Moreno, més sincera que mai sobre la seva homosexualitat

Toñi Moreno mai no ha amagat la seva orientació sexual, una homosexualitat que reivindica i que li dona ales per aprofitar la seva fama per lluitar per la causa. La presentadora de Telecinco s’ha sincerat sobre aquest tema amb els seus seguidors a través del seu perfil d’Instagram, en el que ha permès conèixer alguns detalls de la seva vida més íntima.

Molts han volgut saber com va sortir de l’armari: “Jo mai no he sortit de l’armari, em van fer fora amb un cop de peu perquè es van avançar i van presentar la meva xicota al món abans que jo pogués fer-ho. Mai no he volgut donar importància a la meva homosexualitat perquè crec que no em defineix com a persona, simplement és una característica més de la meva vida. És important que t’acceptis tal com ets, encara que reconec que és complicat arribar a aquest equilibri personal”.

De fet, reconeix que quan anava a l’escola ho va passar molt malament per aquest tema: “Recordo que les monges ens deien que era un pecat sentir-se atret per una persona del mateix sexe. Sé que no és cert, però és una cosa que m’ha afectat molt al llarg de la seva vida”. Té parella ara mateix? De moment sembla que no: “En aquests moments no estic enamorada, però estic súper oberta a l’amor. La veritat és que no sé per què no tinc una dona que m’estimi fins a l’infinit… Crec que d’amor no mors, encara que ho sembli”.

Toñi Moreno parla de la seva vida | Instagram

Toñi Moreno, contenta amb el programa a Telecinco

I sobre feina, ha dit alguna cosa? Bàsicament, que està contenta amb Déjate querer a Telecinco: “Tinc el programa més maco de la història de la televisió”. També els ha generat curiositat saber a quin famós li agradaria entrevistar: “M’agradaria entrevistar Joaquín Sabina, que mai no he parlat amb ell i m’encantaria”.