Toñi Moreno confessa haver patit molt en la maternitat: “No et reconeixes”

Toñi Moreno volia tenir fills i tenia clar que res no li impediria convertir-s’hi. L’exitosa presentadora de Telecinco i Canal Sur va començar un programa de fecundació in vitro i, finalment, va ser mare soltera als 46 anys. Han passat dos anys des d’aquell moment i en tot aquest temps, ella no ha amagat que considera que la maternitat és encara més dura del que li havien dit. Els primers mesos amb la filla van ser complicats, especialment en coincidir arribar el confinament més estricte pel coronavirus quan ella encara era molt petita.

Ha parlat de depressió postpart en algunes entrevistes, una idea que ha tornat a deixar caure en les declaracions que ha concedit a El Español: “La meva filla m’està rejovenint cada dia perquè no tinc una altra opció. El millor que he fet és dir-li que jo correré més que ella. Vaig tenir el gran defecte de no haver fet mai esport, amb la qual cosa quedar-te embarassada amb 46 anys sense haver fet esport… Va néixer i jo no podia ni tan sols ajupir-me. M’ha costat molt i ha estat molt dur… Ho explicaré sincerament, sense vergonya. Per mi ha estat més dur del que pensava tot aquest tema de la maternitat. El primer any em va costar molt, especialment encaixar totes les peces. No et reconeixes ni tan sols en el teu cos. Jo sóc mare soltera d’una família monoparental, però tinc una xarxa familiar meravellosa”.

“Tenir una filla soltera ha estat més dur del que m’esperava. Ara té dos anys, comença a parlar a la seva manera i dormim juntes cada nit. Ella mana. Jo m’estic enamorant de la meva filla ara… Moltes mares m’entendran i espero no ser malinterpretada, però m’he anat enamorant d’ella a poc a poc. No va ser un enamorament a primera vista, va ser difícil. Ara si la meva filla té febre, jo no puc deixar la feina… He de revolucionar tothom aquell que m’ajuda amb ella”.

La presentadora es mostra completament enamorada de la filla | Instagram

Toñi Moreno felicitava la filla amb una carta molt emotiva | Instagram

És habitual que li preguntin sobre la seva situació sentimental en les entrevistes, encara que ella deixa clar que no té parella: “La meva vida ara mateix és fastigosa en aquest terreny. Entre la feina i la nena… No tinc temps i és molt difícil enamorar-te amb aquesta rutina. Ara bé, estic preparada i oberta a l’amor”.