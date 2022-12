Sara Carbonero i Nacho Taboada reapareixen junts després de l’operació

Sara Carbonero ha reaparegut públicament després de l’operació, un problema de salut inesperat que l’obligava a ser atesa d’urgència a la Clínica Universitaria de Navarra. Encara no s’ha filtrat a la premsa quin és el motiu concret d’aquesta intervenció, el que fa que molts periodistes del cor intentin perseguir-la per esbrinar com es troba i què ha passat. De moment sembla que s’està recuperant, ja que aquest diumenge l’han fotografiat de camí a una reunió amb amics. En aquesta ocasió, les fotos han cridat encara més l’atenció perquè apareix amb Nacho Taboada, el cantant amb qui ha iniciat una relació fa pocs mesos.

No acostumen a deixar-se veure junts, per la qual cosa ha agradat que els captessin junts a dins del cotxe. La periodista s’està recuperant de l’ensurt, però quina millor manera per a desconnectar que acudir a casa de la seva íntima amiga Isabel Jiménez? La presentadora dels Informatius de Telecinco és, segurament, l’amiga més pròxima de l’ex d’Iker Casillas. Durant l’ingrés hospitalari de Sara Carbonero, de fet, la van veure visitar-la diverses vegades i, també, portant-li un gran ram de flors.

Sara Carbonero i Nacho Taboada apareixen junts per primera vegada | Europa Press

La periodista reapareix després de l’operació | Europa Press

Nacho Taboada i Sara Carbonero, nerviosos en ser captats pels periodistes

Aquest diumenge l’ha convidat a ella i a Nacho a casa seva, en la que han passat una tarda d’amics: “La idea era un dinar entre amics i una estona de sobretaula que, al final, va allargar-se fins a les nou de la nit”, diuen a Vanitatis. La diferència entre l’arribada i la tornada la vam veure en l’actitud de Sara, que s’hauria atabalat en veure la presència dels fotògrafs i per això s’hauria assegut en la part del darrere del cotxe quan marxaven cap a casa.

Europa Press ha estat testimoni d’aquest moment de nervis de la parella en adonar-se que els havien fotografiat junts. El cantant s’hauria posat nerviós i per això hauria donat un petit cop al cotxe a l’hora de sortir del garatge.

En les primeres paraules de Sara Carbonero després d’aquesta operació, va voler deixar clar que es troba molt millor: “Estic molt bé, moltíssimes gràcies a tots aquells que us heu preocupat i per les innumerables mostres d’estima que he rebut aquests dies. M’omplen d’energia per tirar endavant”.