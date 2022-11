Primeres paraules de Sara Carbonero després de l’operació d’urgència

Sara Carbonero ha rebut l’alta hospitalària després d’una setmana ingressada. La periodista esportiva preocupava els seguidors en filtrar-se que ha necessitat ser operada d’urgència per un altre problema de salut. Tres anys després de patir un càncer d’ovaris, molts es temen que ha tingut una recaiguda. Al llarg d’aquests dies s’han publicat moltes fotos de familiars i amics propers visitant-la al centre hospitalari, però encara no se sap exactament què és el que li ha passat.

Ella no s’havia pronunciat al respecte fins ara, que ha compartit un vídeo en què se la veu molt somrient en el cotxe. L’ha acompanyat d’un comunicat en el que explica com es troba: “Aquest vídeo és d’ahir, minuts després que em donessin l’alta mentre sortia de l’hospital. Quan la felicitat no em cabia en el pit pel simple fet de sentir l’aire a la cara, poder respirar i gaudir d’un altre vespre. Estic molt bé, moltíssimes gràcies a tots aquells els qui us heu preocupat, per les innumerables mostres d’estima que he rebut aquests dies. M’aclaparen i, alhora, m’omplen d’energia per continuar endavant”.

A més a més, ha volgut agrair la feina dels metges que l’han cuidat durant aquest ingrés i també a les persones properes que han estat al seu costat: “Gràcies a la meva gent, la de sempre, el grup reduït de persones que no m’han deixat anar la mà ni un segon i que m’ha fet ser conscient de com de fort és l’ésser humà si està envoltat d’amor”.

Primeres paraules de Sara Carbonero en rebre l’alta | Instagram

Sara Carbonero relata com han estat aquests dies a l’hospital

“Que tots trobem en les petites coses el nostre afany. En una família incondicional, en una mà que toca la teva cançó preferida a la guitarra perquè t’adormis, una veu que et llegeix el diari cada matí, uns braços ferms que et sostenen per posar-te dempeus i passejar en cercle pels passadissos de l’hospital, uns nens que t’esperen a casa amb els braços oberts i la pissarra plena de missatges, unes amigues que agafen el primer vol per portar-te flors i riures”, prossegueix en un relat en el que sembla descriure com han estat aquests dies a l’hospital.

Carbonero qualifica aquest ensurt com un moment baix que creu que l’ha ajudat a ubicar-se una altra vegada: “Ens ensenyen a ser una mica més savis i a viure el dia a dia, a confiar i recordar que hem de ser amables amb els altres perquè mai no sabem la batalla que estan lliurant”.