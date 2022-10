Crits i traïcions a ‘Sálvame’: Chelo García Cortés, a llàgrima viva

María Patiño i Chelo García Cortés s’han dit de tot en un enfrontament a Sálvame que torna a deixar en evidència les ganes de discutir que tenen en el programa del cor. Tot començava quan la periodista gallega retreia a la companya que pràcticament no hagués obert la boca durant tot el programa, una acusació que ja li han fet més d’una vegada. Des de direcció lamenten que no participi gaire perquè ella bé que està cobrant molts diners: “Em diuen que en les teves intervencions no arribes ni tan sols als tres minuts des que ha començat el programa”.

Com era d’esperar, això no feia gens de gràcia a Chelo que començava a criticar la companya. María Patiño, per la seva banda, es justificava tot assenyalant que aquesta queixa venia de la direcció i no d’ella. De poc servien aquestes paraules, per això, ja que Chelo García Cortés s’ho prenia personalment i començava a atacar la companya: “Tu no m’has deixat parlar i m’has interromput constantment”.

#yoveosálvame llama la atención a Chelo porque no habla y termina discutiendo con María Patiño 💣 https://t.co/CzHpPOxNxZ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 13, 2022

María Patiño revela que Chelo García Cortés no travessa un bon moment personal

Davant d’aquest atac, María Patiño demanava a direcció que posessin Chelo en el seu lloc perquè veiés que no és tan fàcil ser presentadora: “Posa-t’hi tu durant mitja hora i veuràs com de difícil m’ho fas”. Era llavors quan l’altra s’aixecava i, abans que pogués dir res, María empitjorava les coses: “Si hi ha aquí algú que t’ajuda soc jo. Sé que ho estàs passant malament i per això saltes”, una informació que acaba de fer enfadar encara més a l’amiga: “No treguis aquí coses que t’he explicat en privat“, deia tot abans de començar a plorar desconsoladament.

El programa va decidir marxar a publicitat i, en tornar a connectar amb el plató, Chelo García Cortés aprofitava per demanar disculpes per la seva actitud: “Vull demanar-te perdó, María, he pagat amb tu el que no havia de pagar. T’ho volia dir públicament per poder sentir-me bé, avui he estat ximple i rondinaire. I no vull marxar de plató encara que m’ho proposi direcció, si he de plorar o riure ho faré des de la meva cadira”.