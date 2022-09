El museu de Rocío Jurado, tot un èxit: 150.000 € en només dos mesos

El museu de Rocío Jurado ha trigat molt en obrir les seves portes, però està rebent moltíssims visitants des de la inauguració. El passat 7 de juliol decidien fer realitat un projecte en el que Rocío Carrasco ha estat molt implicada, qui ara està omplint les seves butxaques gràcies a la bona acollida. L’Ajuntament de Chipiona assegura que els veïns de la localitat han acudit en massa per veure els objectes personals de l’exitosa cantant, encara que des de la revista Semana recalca que també han arribat persones d’altres punts d’Espanya.

El dia de la inauguració va haver-hi una gran allau de peticions per comprar entrades per al museu, un degoteig de visitants que ha continuat estable des de llavors: “És molt emocionant veure que ha vingut gent d’arreu i també veïns de la zona que no volen perdre-se’n detall”, diuen. L’expectació no s’ha desinflat després de dos mesos, més aviat al contrari. De fet, asseguren que cada dia estan venent entre 300 i 400 entrades, el que fa suposa 2.400 € d’ingressos per dia i 150.000 € en només dos mesos. No tot són beneficis, és clar, tenint en compte que hi ha treballadors i s’ha de pagar el manteniment. No obstant això, deixen clar que aquest és un negoci rendible que els està sorprenent.

La inauguració del museu de Rocío Jurado ha tingut una resposta molt bona i des de la direcció s’assegura que s’aniran incorporant nous records i objectes a mesura que vagi passant el temps: “Els objectes del seu interior no són permanents”.

Rocío Carrasco inaugura el museu de la mare | Europa Press

Rocío Carrasco, contenta amb l’èxit del museu de la mare

Rocío Carrasco deu estar molt contenta, tenint en compte que ella es quedarà amb uns quants diners de tot això que han recaptat. Ara deu penedir-se de no haver-lo obert abans, un museu en el que no es posaven d’acord “per temes de gestió administrativa”. Un cop tot solucionat amb l’Ajuntament, van donar llum verda a un projecte que confien que continuï guanyant encara més adeptes.