Quim Masferrer ha viscut un moment únic i molt inesperat en una de les seves funcions. L’exitós presentador d’El Foraster estava actuant a Manresa quan, de sobte, una noia del públic li va demanar que s’apropés a parlar amb ella. En fer-ho, ella mateixa va confessar que aprofitaria aquell petit moment de glòria per tenir un gest d’amor molt valent. I de què es tractava? De protagonitzar una petició de mà al xicot allà mateix, davant de tothom i sense vergonya.

L’humorista no es creia el que sentia quan la noia deia que la seva intenció era preguntar-li si volia casar-se amb ella. El noi, també sorprès, es mostrava visiblement nerviós i sense saber com reaccionar en un primer moment. El moment més tendre ha estat quan ella ha tret una capsa que duia amagada amb un anell de compromís a dins. I tal com es veu en les pel·lícules romàntiques, però aquí amb un punt de feminisme, s’ha agenollat i li ha demanat matrimoni davant de tots els assistents. Afortunadament per a ella, ell ha acceptat i s’han fet un petó als llavis enmig dels aplaudiments de la resta de públic.

Petició de mà en directe en una funció de Quim Masferrer | Instagram

El xicot accepta la proposta de matrimoni | Instagram

Quim Masferrer evidenciava la seva sorpresa en topar-se amb una escena tan maca en un dels seus espectacles. Mai no havia viscut una petició formal de matrimoni en una de les seves funcions i la idea li ha emocionat molt, tal com ha reconegut posteriorment en el seu perfil d’Instagram. Aquí ha publicat el vídeo del moment: “Ahir a Manresa vam viure un moment únic! Moltes gràcies, Manresa! Fins a la propera!”.

Molts dels assistents han omplert de cors i aplaudiments el post, tot assegurant que ells hi eren en aquell moment i que els va semblar preciós. Un gran moment en el qual creuen que el presentador també va estar molt encertat: “Va ser tan bonic!“, diuen.

Els futurs nuvis agraeixen l’oportunitat a Quim Masferrer

Els nuvis també han volgut dir la seva poques hores després de viure aquest gran moment per a ells. Tots dos han comentat la publicació del presentador per agrair que Quim Masferrer fes possible que tinguessin aquesta proposta de matrimoni: “Tant el David com jo encara estem en un núvol! L’espectacle d’ahir va ser únic com tots els que fas, Quim. Cada cop que hem vingut a veure’t o mirar-te per la televisió ens fas passar una estona molt divertida i ahir, el que va passar al teatre és un record que ens endurem per a tota la vida. Mil gràcies per triar-me i fer-ho possible”, deia la futura núvia.

El xicot, mentrestant, també es mostrava emocionat en el seu missatge: “Va ser una nit que no oblidarem mai! Quina sort la meva de tenir al meu costat a la millor persona que mai podria tenir! Mil gràcies per fer-ho possible!”, deia en un comentari molt romàntic i tendre.



Els futurs nuvis agraeixen l’oportunitat | Instagram

Una escena molt dolça i maca que va entusiasmar els assistents i també els fans del presentador, que han aplaudit la iniciativa de la noia i el romanticisme del moment.