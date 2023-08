Això és el que haurà de pagar Tamara Falcó a Hisenda pel seu casament

El casament de Tamara Falcó i Iñigo Onieva va ser un fenomen mediàtic i això tindrà conseqüències per les seves butxaques. L’enllaç es va celebrar el 8 de juny al Palau d’El Rincón i hi van assistir 400 convidats, que van deixar molts diners en regals. El casament va ser un dels més impactants de l’any, sobretot si es té en compte la quantitat de diners que va guanyar la parella en patrocinis i en exclusives per a la premsa. Segons la revista Semana, Tamara Falcó i Iñigo Onieva hauran de pagar més de 800.000 euros a Hisenda per aquests diners rebuts de la premsa, els convidats i els patrocinadors.

La presidenta de l’Associació d’Usuaris Financers, Patrícia Suárez, ha desglossat aquests pagaments que la parella haurà de fer a Hisenda al programa ‘Así es la vida’. “Tamara ha fet del seu casament un esdeveniment mediàtic i ella viu de la seva imatge. Ha gestionat el seu casament com una veritable professional”, ha assegurat abans de detallar pas per pas per què haurà de pagar aquests diners a Hisenda.

La boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva – Hola

1.750.000 euros de benefici pel casament

Segons Suárez, la parella ha guanyat 1.750.000 euros pel casament i s’han repartit al 50% els beneficis. La parella va guanyar un milió d’euros per l’exclusiva concedida a la revista ¡Hola!, dels quals Hisenda s’ha d’emportar el 25% en cas que s’hagi cobrat a través d’una societat. Dels regals de boda, que van ascendir a 400.000 euros -1.000 euros de mitjana per cada convidat- també hauran de pagar un 40%, ja que es consideren donatius i han de tributar. Tots els patrocinis també han de tributar a través de les empreses. Del total de tot el que la parella va guanyar, 1.750.000 euros, hauran de pagar 800.000 euros.