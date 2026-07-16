Mercedes Milá és història viva de la televisió. La presentadora més icònica de Gran Hermano, i tants altres programes, va decidir fa un temps traslladar-se a viure al camp. Cansada de la gran ciutat i una expectació mediàtica immensa que l’ha perseguit les últimes dècades, almenys pot descansar en un espai que ha obert als seus seguidors.
La productora que hi ha darrere del seu programa TVE va enviar una reportera a casa seva en un vídeo que havia passat desapercebut fins ara, que s’ha viralitzat. I què ha permès això? Veure alguns detalls que hi amaga… I hi ha sorpreses. Per exemple, pocs s’esperarien que Mercedes Milá tingui la casa plena de gallines. I sí, gallines de debò… i d’altres en imants o peluixos. La casa es troba enmig del bosc, en plena natura i el descans que això permet.
Mercedes Milá obre les portes a la casa on viu enmig del camp
I d’aquests animalons, al pòster gegant que té penjat a la paret amb un munt de fotos de Gran Hermano. Que s’hi hagi col·locat aquest gran collage demostra l’estima que té cap a un programa en el que potser va patir, però que també la va ajudar a fer-se encara més famosa. O de la decoració de murals que té repartida per la casa, que podem continuar parlant, ja que han mostrat una vinyeta que té penjada que la mostra a ella mateixa com a imatge d’una campanya antitabac. Sorprèn, si més no, que hagi decidit posar-ho a casa seva… però així ho ha fet.
A la façana principal també té una placa que avisa que allà hi viu -i mana- un gos, de la mateixa manera que el petit Scott també ha volgut sortir en el vídeo amb el peluix que té amb ell. I en un dels vidres? Un adhesiu que prohibeix fer de ventre, també un element ben estrafolari però que fa per ella. De fet, podem recordar aquell moment en què va confessar públicament que ella pixava a dins de la dutxa.
I què dir de l’oca Eulàlia, un altre animaló que conviu amb ella… encara que sigui de mentida. Tot això i més podem descobrir en aquesta petita finestra que ha obert a la seva intimitat, una casa d’estil rústic que demostra que no és d’aquestes famoses que es gasten milions d’euros en un àtic de superluxe i decoració minimalista.
Amb tot, una Mercedes Milá fidel al seu estil que haurà fet gràcia als fans ara que ha permès que una càmera capti els racons que creu que “més sentit tenen” de tota la casa. En els comentaris, tot de gent que aplaudeix com era Gran Hermano en la seva època de presentadora i que demana que tingui més minuts en antena perquè sempre la veuran “única”. La casa, “fantàstica com ella” si fem cas del que li escriuen uns fans totalment fascinats per aquesta troballa.