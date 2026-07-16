Mercedes Milá es historia viva de la televisión. La presentadora más icónica de Gran Hermano, y tantos otros programas, decidió hace un tiempo trasladarse a vivir al campo. Cansada de la gran ciudad y una expectación mediática inmensa que la ha perseguido las últimas décadas, al menos puede descansar en un espacio que ha abierto a sus seguidores.

La productora detrás de su programa de TVE envió una reportera a su casa en un video que había pasado desapercibido hasta ahora, que se ha viralizado. ¿Y qué ha permitido esto? Ver algunos detalles que esconde… Y hay sorpresas. Por ejemplo, pocos esperarían que Mercedes Milá tenga la casa llena de gallinas. Y sí, gallinas de verdad… y otras en imanes o peluches. La casa se encuentra en medio del bosque, en plena naturaleza y el descanso que esto permite.

Mercedes Milá abre las puertas a la casa donde vive en medio del campo

Y de esos animalitos, al póster gigante que tiene colgado en la pared con un montón de fotos de Gran Hermano. Que se haya colocado este gran collage demuestra el aprecio que tiene hacia un programa en el que quizás sufrió, pero que también la ayudó a hacerse aún más famosa. O de la decoración de murales que tiene repartida por la casa, que podemos seguir hablando, ya que han mostrado una viñeta que tiene colgada que la muestra a ella misma como imagen de una campaña antitabaco. Sorprende, al menos, que haya decidido ponerlo en su casa… pero así lo ha hecho.

En la fachada principal también tiene una placa que avisa que allí vive -y manda- un perro, de la misma manera que el pequeño Scott también ha querido salir en el video con el peluche que tiene con él. ¿Y en uno de los cristales? Una pegatina que prohíbe hacer de vientre, también un elemento muy estrafalario pero que va con ella. De hecho, podemos recordar aquel momento en que confesó públicamente que ella orinaba dentro de la ducha.

Y qué decir del ganso Eulalia, otro animalito que convive con ella… aunque sea de mentira. Todo esto y más podemos descubrir en esta pequeña ventana que ha abierto a su intimidad, una casa de estilo rústico que demuestra que no es de esas famosas que se gastan millones de euros en un ático de superlujo y decoración minimalista.

Mercedes Milá vive con un montón de gallinas | TikTok

La presentadora tiene colgado un cuadro antitabaco | TikTok

El cuadro lleno de fotos de Gran Hermano | TikTok

Las gallinas, presentes por toda la casa de Mercedes Milá | TikTok

Con todo, una Mercedes Milá fiel a su estilo que habrá hecho gracia a los fans ahora que ha permitido que una cámara capte los rincones que cree que «más sentido tienen» de toda la casa. En los comentarios, toda la gente que aplaude cómo era Gran Hermano en su época de presentadora y que pide que tenga más minutos en antena porque siempre la verán «única». La casa, «fantástica como ella» si hacemos caso de lo que le escriben unos fans totalmente fascinados por este hallazgo.