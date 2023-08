María Patiño s’ha quedat sense la feina que més diners li donava mensualment. Amb la cancel·lació de Sálvame, de la televisió només li queden els ingressos que li aporta la feina de presentadora a Socialité. Tenint en compte que tots els tertulians de televisió tenen un ritme de vida alt després d’haver estat cobrant un sou altíssim, era d’esperar que ella també busqués una altra manera d’omplir les seves butxaques. I quin negoci ha començat per equilibrar aquesta davallada de diners?

En el seu cas, ha optat per confiar en els negocis immobiliaris. La periodista ha adquirit un xalet a Fuerteventura i l’ha posat a lloguer. La idea és aconseguir prou diners al llarg de l’any per poder rendibilitzar la inversió i, a més a més, endur-se uns ingressos extra. No surt barat dormir a la casa de María Patiño a les Illes Canàries, per això.

La cuina de María Patiño | Airbnb

La casa té jardí | Airbnb

Així és el menjador | Airbnb

Així és una de les habitacions de María Patiño | Airbnb

Quant costa dormir a la casa que s’ha comprat María Patiño a Fuerteventura?

La finca consta de 206 metres quadrats distribuïts en dues plantes, té un gran jardí i un parell de terrasses. Amb vistes al mar i dues habitacions dobles, també té un apartament independent a la planta superior que es pot llogar de manera individual perquè també consta de lavabo propi.

María Patiño s’hauria deixat assessorar per una agència immobiliària i el negoci li està sortint molt bé, fins al punt que diuen que estaria guanyant més de 6.000 € mensuals només d’aquest lloguer. Es pot llogar des dels 210 € la nit en temporada baixa i fins a 500 € alguns dies concrets. Tothom pot llogar el xalet, sempre que es faci un mínim de tres dies i que s’aporti una fiança de 400 € per si trenqués alguna cosa. No es poden admetre animals, una altra mesura habitual en aquest tipus de lloguers vacacionals.