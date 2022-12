María Casado sorprèn amb unes declaracions molt romàntiques sobre la xicota

María Casado està irreconeixible. La periodista barcelonina mai no havia volgut parlar de la seva vida privada, però recentment està publicant un munt de fotos amb la nova xicota, la Martina diRosso, i parlant obertament de la seva relació. Ara ho ha tornat a fer en una entrevista a Shangay, revista que la felicita per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+.

El primer que ha volgut deixar clar és que aquest 2022 ha estat un bon any: “Ha estat una bogeria, però una bogeria molt bona. Em quedo amb tot el que ha passat en la meva vida personal, ja que després de molt de temps he apostat per mi i per reagrupar la meva família. Crec que enguany em mereixo ser una de les abanderades LGTBI de la revista perquè m’he posat a mi primer, estic més serena i més tranquil·la”.

Considera que el col·lectiu ha de continuar “fent soroll” perquè queda molta feina a fer. En el seu cas, diu que intenta donar visibilitat “des de la naturalitat” perquè sempre ha estat molt discreta: “Des de la normalitat he intentat viure la meva vida amb naturalitat en el meu entorn. La bandera LGTBI la podria col·locar a tants llocs… Al final cadascú ha de buscar el seu lloc i crec que aquesta bandera hauria d’estar tatuada en molts cors i penjada a tots els balcons”.

María Casado parla de la vida sentimental | Instagram

María Casado explica per primera vegada com va conèixer la seva parella

La presentadora, que viu a Màlaga des de fa dos anys, diu que va conèixer la Martina a través d’una amiga en comú: “He tingut la immensa sort de conèixer què és l’amor al costat de la meva xicota. Sempre li preguntava a un amic que tinc a Barcelona quan sabré qui és “la” persona. Ell sempre deia que ho sabria perquè seria fàcil saber-ho… i sí, amb ella és fàcil. Ha estat una bogeria meravellosa”.

María Casado parla meravelles de la xicota | Instagram

Diu que està contenta perquè han format una família amb les seves gates i que no descarten d’ampliar-la amb algun bebè en un futur: “El temps dirà, però jo no ho descarto perquè a les dues ens agraden molt els nens”. Una entrevista plena de titulars en la que María Casado deixa clar que està molt enamorada i que la seva relació té “molt de futur”.