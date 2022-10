José Antonio Avilés treu a la llum els seus problemes amb les drogues

José Antonio Avilés ha estat al centre de la diana moltes vegades des que comencés a treballar en els programes del cor. Aquesta setmana l’han acusat de cometre un delicte, el que li ha donat ales per donar la cara en una entrevista al Deluxe en la que s’ha trencat del tot. Per primera vegada ha confessat ser un mentider patològic, així com també ha revelat que ha tingut problemes de drogoaddicció.

El col·laborador de Sálvame s’ha sotmès al polígraf, una prova que ha superat no sense posar-se a plorar en diverses ocasions. Cal recordar que la seva credibilitat va caure en picat quan va saber-se que no tenia el títol de Periodisme com ell deia i quan va reconèixer haver fet servir la mort de l’àvia per estalviar-se pagar alguns deutes. Dos anys després, les mentides encara el persegueixen i és per això que ha intentat dir la veritat.

“Sento vergonya de mi mateix quan recordo les mentides que he arribat a dir. He estat un mentider patològic i soc jo l’únic responsable dels escàndols que hi ha hagut en la meva vida”, engegava. El que pocs s’esperaven era que el tertulià aprofités per sincerar-se en un al·legat que ha sorprès: “Mai no he volgut parlar d’una etapa de la meva vida en la que vaig consumir drogues”.

José Antonio Avilés reconeix ser un mentider patològic | Telecinco

José Antonio Avilés treu a la llum l’origen de la seva passió per les mentides

Després d’aquest titular, donava més informació: “Jo tenia 19 anys quan em vaig enamorar d’una persona de 45. Aquella no era una relació sana i la situació va ser bastant complicada no per la diferència d’edat, sinó pel que hi havia allà… Vaig descobrir que tenia certes addiccions i jo vaig voler entrar en aquest món. Ell guanyava molts diners i jo també volia ser ric i tenir la seva vida. A partir d’allà van començar les mentides, precisament quan vaig començar a consumir. No sé si aquell consum va ser preocupant o no, però és cert que va provocar que necessités generar més diners perquè volia mantenir aquell tren de vida”.

Ha volgut deixar clar que aquella és una etapa superada i que va poder abandonar el consum de drogues. No obstant això, reconeix que també ha arrossegat problemes d’autoestima des de petit que no l’ajuden a estar bé. Amb la família tampoc no ha tingut bona relació últimament: “Quan va saber-se tot el que havia fet i tot el que havia mentit, vaig haver de tenir una conversa molt dura amb la meva mare. Amb qui més em va costar reprendre la meva relació va ser amb un dels meus cosins. Només us diré que en aquell moment jo vaig arribar a pensar en treure’m la vida. Ho tenia tot planejat. Em feia molta por la realitat i volia saltar per la finestra”.

Ara ha passat temps i està millor, el que creu que no hagués aconseguit sense l’ajuda de la teràpia i el tractament: “Encara estic tocat, però he millorat”. Un José Antonio Avilés més sincer que mai que ha tret a la llum l’origen de la seva afició per les mentides.