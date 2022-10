Itziar Castro parla dels greus problemes econòmics que ha hagut d’afrontar

Itziar Castro ha acudit a la presentació de la nova pel·lícula de Penélope Cruz, el que ha suposat la seva reaparició en públic després d’uns mesos desapareguda. L’actriu barcelonina ha aplaudit que es parli de la marginalitat i els desnonaments en un film en primera línia: “El que més m’importa d’aquesta pel·lícula és la feina que han fet Juan i Olga, perquè han viscut i parlat d’un procés realment dur com són els desnonaments amb gent que realment ho ha viscut en primera persona. És una ficció amb molta realitat”.

A Itziar aquesta història l’afecta emocionalment per la complicada situació que ha travessat la seva família, tal com acaba de reconèixer en una entrevista impactant a El Mundo: “Hi ha hagut molts moments crítics en la meva vida relacionats amb aquest tema. Des d’estar nominada al premi Goya i no poder pagar el pis durant molts mesos, a tenir la meva família sense poder menjar, a haver de treballar de qualsevol cosa o també tenir amigues que han estat desnonades de la nit al dia amb dos fills. Ho he vist de prop i és dur”.

Itziar Castro, entrevistada a Al Cotxe! | TV3

Itziar Castro aplaudeix que es facin pel·lícules sobre desnonaments

Aquest testimoni ha sorprès molt tenint en compte que mai no havia parlat amb tanta sinceritat sobre el tema. Ella que ha viscut episodis així, té clar que és important que el cinema i la televisió visibilitzin problemàtiques com aquestes: “Moltes vegades posem aquestes qüestions en un documental i la gent no li dona importància, però ho fem a la ficció i acaba arribant-te més. En fer-se ficció es tracta en primera persona i empatitzes més, així que benvingut sigui”.

Itziar Castro reconeix que sempre troba algun detall que li recorda a la seva vida personal en els personatges que interpreta: “Tots els papers que fem els actors tenen alguna cosa de nosaltres mateixos. Sempre ens emportem alguna cosa dels personatges, a més a més. M’hagués encantat poder estar en aquesta pel·lícula, però tinc molts amics en ella i la promocionaré com la que més”.