Iker Casillas té nova parella, la germana d’Íñigo Onieva

Iker Casillas podria haver estat el cunyat de Tamara Falcó, tal com asseguren les últimes informacions sobre la seva vida amorosa. El programa del cor dels caps de setmana de Telecinco, Socialité, ha assegurat aquest dissabte que l’antic capità del Reial Madrid estaria començant una relació amb Alejandra Onieva, una de les germanes d’Íñigo. Recentment, se l’ha vist molt per televisió, ja que la premsa rosa l’interroga sempre que la veu sobre com veu el germà després de la ruptura amb Tamara. Des de fa anys treballa com a actriu en diverses sèries espanyoles com El secreto de Puente Viejo o Alta mar.

Ara, però, és ella la protagonista en haver estat relacionada amb l’exfutbolista. Diuen que s’estarien veient en secret des de fa diverses setmanes, però que la persecució mediàtica que està rebent la família Onieva ha impedit que continuïn amagant la seva relació com feien fins ara. Ara la premsa persegueix la noia i això impedeix que pugui quedar amb Iker “en el lloc en el que s’estaven amagant fins ara“.

Iker Casillas i Alejandra Onieva, més que amics | Telecinco

Un testimoni dona detalls de l’aventura d’Iker Casillas i Alejandra Onieva

El programa de Telecinco ha aconseguit parlar amb una persona que hauria estat testimoni dels inicis d’aquesta relació entre Iker Casillas i Alejandra Onieva. Assegura que estan quedant junts des de fa “unes quantes setmanes” i que l’exporter del Reial Madrid sembla “bastant il·lusionat“. Encara és aviat per parlar de relació i ni tan sols ells es consideren una parella formal, pel que diuen. Ara bé, actuen com a tal: “Parlen cada dia i tenen cites, però encara no li han posat etiquetes al que tenen”.

Una altra prova que demostraria que es tenen confiança són les interaccions que fan a través de les xarxes socials. Iker Casillas prem el botó de “m’agrada” davant de totes les fotos que publica l’Alejandra, sense dissimular ni una miqueta. Queda clar que se sent atret per ella o que, simplement, tenen una relació d’amistat especial que l’anima a deixar clar que li agrada el contingut que publica… que, bàsicament, són fotos d’ella mateixa.

Iker Casillas i Alejandra Onieva, junts des de fa unes setmanes | Telecinco

A l’exfutbolista li agraden totes les fotos d’Alejandra Onieva | Telecinco

Cap dels dos no s’ha pronunciat sobre aquests primers rumors que els relacionen. Ella simplement s’ha limitat a dir que és el programa qui treu aquestes les conclusions. Casillas, per la seva banda, mai no s’ha tallat a l’hora de desmentir informacions sobre la seva vida privada; així que les primeres declaracions al respecte podrien arribar ben aviat.