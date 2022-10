Fran Perea reflexiona sobre els problemes de la fama: “Vaig haver de fugir”

Fran Perea va tocar el cel en el món interpretatiu gràcies a Los Serrano, la icònica sèrie que el va ajudar a poder guanyar-se la vida també posteriorment. Moltes joves el consideraven un ídol adolescent quan ell només tenia 20 anys, el que li va costar de gestionar perquè la seva vida va canviar radicalment. En acabar la sèrie, la fama va fer-lo tant de mal que va decidir deixar la televisió i la música per tornar al teatre per evitar que el perseguissin tantíssim.

En una entrevista a Divinity, l’actor reconeix que la fama no és fàcil de gestionar: “Et canvia la vida, t’agafa i fa que donis voltes. Quan et fas conegut (o més aviat famós), tot el món es dissenya perquè et tornis ximple. Venen a recollir-te, et porten, les marques et regalen coses… És molt fàcil convertir-te en un toca collons fàcilment”.

Com creu que es pot solucionar aquesta situació? “Has d’intentar mantenir els teus costums, intentar no trencar les teves rutines el màxim possible per intentar tenir el cap en el teu lloc. És complicat, sobretot si t’enxampa amb vint-i-pocs anys perquè tens alguns elements al cap que s’afegeixen. A més a més que en aquell moment no entens moltes coses, només et veus allà ficat en una voràgine en què no saps ni tan sols on tens el cap”.

Fran Perea, el cantant més estimat de Los Serrano |Telecinco

Fran Perea explica com va gestionar la fama de Los Serrano

Què va fer ell? “Jo vaig fugir, bàsicament. Vaig tenir la sort que m’arribés l’èxit de Los Serrano quan ja havia fet altres coses abans. Adoptar un perfil més baix va ser una decisió molt complicada, però vaig prendre la decisió de fer un pas enrere perquè necessitava cuidar-me, saber què m’havia passat, posar el meu cor i el meu cap en ordre i continuar construint projectes interessants. Vaig pagar una penalització, per això, i també vaig veure que tenia molts fans i també molts detractors”.

Ara es troba en un moment molt més tranquil, en el que reconeix que se sent molt còmode perquè ha deixat enrere el moment de bogeria en què el perseguien pel carrer i li deien que volien, fins i tot, el seu ADN.