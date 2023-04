Filtren el motiu de la misteriosa desaparició del germà de David Bisbal

David Bisbal i tota la seva família han estat molt preocupats per la desaparició de José María, el germà del cantant. Durant més de 24 hores, no han sabut on estava ni si li havia passat alguna cosa. La Guàrdia Civil va acabar trobant-lo molt atordit, moment en el qual van optar per traslladar-lo en ambulància fins a l’hospital. Després d’un parell de dies ingressat, li han donat l’alta i ha tornat a casa. S’ha especulat molt amb el perquè d’aquesta desaparició, ja que la dona va denunciar que havia agafat el cotxe i no havia tornat a saber d’ell. Per què va marxar i què li va passar?

L’artista d’Operación Triunfo no ha volgut donar detalls, simplement s’ha limitat dir que tot està “molt bé” i ha agraït la preocupació: “Volia expressar el meu profund agraïment a totes les persones que van col·laborar en la cerca i localització del meu germà, qui va estar desaparegut 30 hores. Gràcies a la col·laboració de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local i a la col·laboració ciutadana, hem pogut trobar-lo. Aquest ha estat un moment de màxima tensió per a tota la nostra família, gràcies per la preocupació i les mostres d’estima”.

David Bisbal publica una foto del germà amb el pare | Instagram

I ha prosseguit demanant respecte: “Vull demanar respecte per a la privacitat del meu germà i de la meva família, ja que aquesta ha estat una situació molt delicada i emotiva per a tots nosaltres. Una vegada més, gràcies a tots per la seva col·laboració i solidaritat en aquests moments difícils”.

No ha servit de molt, però, ja que molts mitjans han investigat per què ha pres la decisió de marxar de casa i no han dubtat en publicar-ho. És el cas d’El Periódico, que assegura que José María Bisbal va marxar de casa voluntàriament després d’una forta esbroncada amb la dona: “Van tenir una discussió acalorada en la qual podrien haver posat punt final a la seva relació”. Afegeixen que la parella no passava per un bon moment i que el germà del cantant podria estar sumit en una depressió per aquest motiu: “Aquest dimarts, abans d’anunciar-se la separació, va deixar un missatge revelador en les seves xarxes socials que deia que la dona l’havia decebut”.

David Bisbal agraeix el suport en la desaparició del germà | Instagram

El germà de David Bisbal va marxar de casa després d’una discussió amb la dona

I què deia aquest missatge? “M’has decebut, Lupe. Quan tu venies desesperada i plorant de la feina per com et tractava la teva cap, jo t’escoltava i et comprenia. No només això, sinó que et vaig buscar una feina alternativa. Ara soc jo qui ho està passant malament a la feina i l’única cosa que em dius és que demà cadascú emprendrà el seu camí. Doncs cadascú el seu camí”.

Sembla que aquest hauria estat el motiu de la marxa de casa, però no se sap què va passar després i per què va estar tantes hores sense donar senyals de vida. De moment, cap membre de la família ha fet més declaracions al respecte i tot queda en una incògnita.