Filtran el motivo de la misteriosa desaparición del hermano de David Bisbal

David Bisbal y toda su familia han estado muy preocupados por la desaparición de José María, el hermano del cantante. Durante más de 24 horas, no han sabido dónde estaba ni si le había pasado algo. La Guardia Civil acabó encontrándolo muy aturdido, momento en el que optaron por trasladarlo en ambulancia hasta el hospital. Después de un par de días ingresado, le han dado el alta y ha vuelto a casa. Se ha especulado mucho con el porqué de esta desaparición, ya que la mujer denunció que había cogido el coche y no había vuelto a saber de él. ¿Por qué se fue y qué le pasó?

El artista de Operación Triunfo no ha querido dar detalles, simplemente se ha limitado decir que todo está «muy bien» y ha agradecido la preocupación: «Quería expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano, quien estuvo desaparecido 30 horas. Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local y a la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo. Este ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, gracias por la preocupación y las muestras de aprecio».

David Bisbal publica una foto del hermano con el padre | Instagram

Y ha proseguido pidiendo respeto: «Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de mi familia, ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros. Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos difíciles».

No ha servido de mucho, sin embargo, ya que muchos medios han investigado por qué ha tomado la decisión de irse de casa y no han dudado en publicarlo. Es el caso de El Periódico , que asegura que José María Bisbal se fue de casa voluntariamente después de una fuerte bronca con la mujer: «Tuvieron una discusión acalorada en la que podrían haber puesto punto final a su relación». Añaden que la pareja no pasaba por un buen momento y que el hermano del cantante podría estar sumido en una depresión por este motivo: «Este martes, antes de anunciarse la separación, dejó un mensaje revelador en sus redes sociales que decía que la mujer lo había decepcionado».

David Bisbal agradece el apoyo en la desaparició del hermano | Instagram

El hermano de David Bisbal se fue de casa después de una discusión con su mujer

¿Y qué decía este mensaje? «Me has decepcionado, Lupe. Cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por cómo te trataba tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía. No solo esto, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo quien lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno emprenderá su camino. Pues cada uno su camino».

Parece que este habría sido el motivo de la marcha de casa, pero no se sabe qué pasó después y por qué estuvo tantas horas sin dar señales de vida. De momento, ningún miembro de la familia ha hecho más declaraciones al respeto y todo queda en una incógnita.