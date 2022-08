David Bisbal parla dels seus pitjors moments a la música: “He patit molt”

David Bisbal està celebrant aquest estiu el 20è aniversari del primer disc que va treure després d’Operación Triunfo. El pas pel concurs musical de TVE el va ajudar a tocar el cel artísticament parlant, amb una carrera musical que l’ha convertit en un dels cantants espanyols més internacionals. Per tal de celebrar aquesta efemèride, l’andalús ha convocat a la premsa per explicar què té previst fer per commemorar un moment tan important en la seva carrera: publicarà un disc nou l’any vinent, gravarà un documental sobre la seva vida amb Movistar+ i farà un gran concert multitudinari a Almeria el pròxim mes de novembre.

El Mundo ha aprofitat per preguntar-li què recorda dels seus inicis i la resposta ha fet molta gràcia: “El que més recordo és haver de desenredar els meus cabells! A més a més del respecte que sentia perquè tot era nou per mi. Abans d’OT cantava en una orquestra des de feia cinc anys, però no sabia res d’entrevistes, estratègies de màrqueting, gires, proves de vestuari… Va haver-hi un nivell de feina tan alt que no recordo la meitat. Aquests 20 anys han passat volant i he hagut de treballar moltíssim. El camí no ha estat gens fàcil i, de fet, cada vegada s’ha anat complicant més”.

Ha viscut moments molt dolents al llarg d’aquests anys, els que diu que al final són els que més coses l’han ensenyat: “He hagut de passar per moments que no han estat fàcils, com quan he hagut de barallar-me amb alguns dels meus companys. Entenc que el fet que hi hagi una relació positiva amb la resta depèn d’un mateix, per això. En resum, que he après i he patit molt però això ha fet que estigui preparat per tot el que vingui. Hi ha hagut moments en els que he hagut de treballar a dins de coves? Sí, però no he parat la màquina”.

David Bisbal fa balanç del 20è aniversari en la música | Europa Press

David Bisbal aplaudeix la família que ha creat amb Rosanna Zanetti

David Bisbal també ha hagut de fer front a les preguntes dels periodistes sobre la seva vida privada. El cantant està casat amb Rosanna Zanetti, la mare dels dos fills petits. En aquestes declaracions, ha volgut aplaudir que sempre estigui al seu costat: “Crec que si t’organitzes pots continuar treballant amb la mateixa intensitat encara que tinguis tres fills com jo. Fa un temps que vaig anar a treballar a Mèxic tres mesos, no ho hauria aconseguit sense ella. Amb Rosanna hem creat un equip que suma i que ens inspirem mútuament. L’última cançó que he escrit, de fet, està inspirada en el moment en què la vaig conèixer i vaig començar a imaginar-me una vida al seu costat que al final s’ha acabat complint”.