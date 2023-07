Belén Esteban parla de política en unes declaracions sorprenents

Belén Esteban i Carlota Corredera han sorprès molt en iniciar un projecte conjunt després de Sálvame. L’antiga presentadora del programa del cor de Telecinco s’ha hagut de buscar la vida i provarà sort com a locutora d’un programa de ràdio online, el qual ha anomenat Superlativas. La seva companya de programa, la princesa del pueblo, ha estat la primera convidada i ha ajudat l’amiga amb unes declaracions contundents que faran que es parli d’aquest espai.

Corredera li ha preguntat sobre política, ara que ha iniciat la campanya electoral de les eleccions generals. Sorprenentment, Belén Esteban ha dit la seva sense tallar-se gens ni mica: “Algun polític m’ha escrit i s’ha intentat posar en contacte amb mi, però jo no vull saber-ne res. Sempre els contesto correctament, però no vull vincular-m’hi. Només et diré que amb Jorge Javier Vázquez vaig tenir un problema molt gros per culpa de la política“.

La icònica tertuliana de televisió no té clar a qui votarà el 23 de juliol: “No m’agrada que s’ajuntin diversos partits, així que el vot que faig sempre potser no el faré”. Ha volgut deixar clar que està molt en contra de la ideologia d’alguns partits polítics: “Hi ha alguns amb els quals no estic gens d’acord. Crec que estem anant cap enrere i el que hem de fer és el contrari, avançar”. No ha dit a qui es referia, però se sobreentén que la crítica anava dirigida a Vox.

Belén Esteban critica l’actitud del PP

Belén Esteban és una dona sociable i, per això, diu que té amics de diverses ideologies: “Jo tinc gent molt propera que han lluitat per tenir uns drets. El que no faré és, a ells que han patit tant, votar un partit polític a mitges amb un altre perquè puguin governar i anar cap enrere”. Queda palès que es refereix als drets del col·lectiu LGTBI, que anirien clarament en detriment en cas que el PP votés amb Vox en la investidura.

Vol dir amb això que sempre ha votat al PP i que ara s’ho planteja perquè li fa por que s’ajuntin amb l’extrema dreta? Poc després ho ha dit clarament: “No m’ha agradat el que ha passat a Extremadura. El PP diu que no vol a Vox i després s’ajunten amb ells“. D’aquesta manera, a més a més, demostra que està més assabentada de l’actualitat política del que podia semblar.

Carlota Corredera i Belén Esteban, juntes en un pòdcast | Youtube

Li han proposat presentar-se com a candidata, però ella sempre s’hi ha negat: “Mai no ho faré perquè has d’estar molt ben preparat i jo només estic preparada per a la televisió. Només vull demanar als polítics que es deixin de tanta baralla i que s’entenguin, que han de lluitar per Espanya perquè els ciutadans ens ho mereixem. Jo estic farta i sempre apago la televisió quan veig que surt algun polític”.