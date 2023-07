Belén Esteban habla de política en unas declaraciones sorprendentes

Belén Esteban y Carlota Corredera han sorprendido mucho al iniciar un proyecto conjunto después de Sálvame . La antigua presentadora del programa del corazón de Telecinco se ha tenido que buscar la vida y probará suerte como locutora de un programa de radio en línea, el que ha denominado Superlativas . Su compañera de programa, la princesa del pueblo , ha sido la primera invitada y ha ayudado a su amiga con unas declaraciones contundentes que harán que se hable de este espacio.

Corredera le ha preguntado sobre política, ahora que ha iniciado la campaña electoral de las elecciones generales. Sorprendentemente, Belén Esteban ha dicho la suya sin cortarse lo más mínimo: «Algún político me ha escrito y se ha intentado poner en contacto conmigo, pero yo no quiero saber nada. Siempre les contesto correctamente, pero no quiero vincularme. Solo te diré que con Jorge Javier Vázquez tuve un problema muy gordo por culpa de la política«.

La icónica tertuliana de televisión no tiene claro a quién votará el 23 de julio: «No me gusta que se junten varios partidos, así que el voto que hago siempre quizás no lo haré». Ha querido dejar claro que está muy en contra de la ideología de algunos partidos políticos: «Hay algunos con los que no estoy nada de acuerdo. Creo que estamos yendo hacia atrás y lo que tenemos que hacer es el contrario, avanzar». No ha dicho a quién se refería, pero se sobreentiende que la crítica iba dirigida a Vox.

Belén Esteban critica la actitud del PP

Belén Esteban es una mujer sociable y, por eso, dice que tiene amigos de varias ideologías: «Yo tengo gente muy próxima que han luchado para tener unos derechos. Lo que no haré es, a ellos que han sufrido tanto, votar un partido político a medias con otro para que puedan gobernar e ir hacia atrás». Queda patente que se refiere a los derechos del colectivo LGTBI, que irían claramente en detrimento en caso de que el PP votara con Vox en la investidura.

¿Quiere decir con esto que siempre ha votado al PP y que ahora se lo plantea porque le da miedo que se junten con la extrema derecha? Poco después lo ha dicho claramente: «No me ha gustado lo que ha pasado en Extremadura. El PP dice que no quiere a Vox y después se juntan con ellos«. De este modo, además, demuestra que está más enterada de la actualidad política de lo que podía parecer.

Carlota Corredera y Balón Esteban, juntas en un pódcast | YouTube

Le han propuesto presentarse como candidata, pero ella siempre se ha negado: «Nunca lo haré porque tienes que estar muy bien preparado y yo solo estoy preparada para la televisión. Solo quiero pedir a los políticos que se dejen de tanta pelea y que se entiendan, que tienen que luchar por España porque los ciudadanos nos lo merecemos. Yo estoy harta y siempre apago la televisión cuando veo que sale algún político».