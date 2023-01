Albert Rivera parla de Malú i les filles en una entrevista sorprenent

Albert Rivera i Malú han estat envoltats de rumors de crisi pràcticament des que es confirmés que havien iniciat una relació. Tots dos són molt hermètics amb la seva vida privada i és pràcticament impossible veure’ls junts. No es dediquen missatges tendres a través de la xarxa i tampoc no comparteixen fotos. Recentment s’havia especulat molt amb una ruptura perquè la cantant ni tan sols el va citar en el resum que va fer del seu 2022. Si sabem que continuen junts, però, és gràcies al polític.

L’antic líder de Ciutadans ha concedit una de les seves entrevistes més personals a Marcos Peña, un polític que ha estrenat un pòdcast a Spotify. Ha parlat de Malú i també s’ha sincerat sobre la relació amb les filles, una paternitat de la que no acostuma a parlar.

Albert Rivera assegura que encara surt amb Malú i parla de la filla que tenen en comú

I què ha dit? En primer lloc ha fet un petit repàs al seu currículum amorós: “Vaig estar 10 anys de la meva vida amb la meva primera relació llarga, amb Mariona, que era una companya i amiga de l’Institut. En un principi no érem parella, però vam començar a sortir i vam tenir a Daniela. En aquela època vivia a Barcelona. Després vaig venir a viure a Madrid i vaig estar entre quatre i cinc anys amb una altra parella, Beatriz Tajuelo. Des de fa quatre anys surto amb Malú, la meva parella actual”.

Amb ella és pare de la seva filla petita, Lucía: “Vam tenir una nena que va néixer el juny del 2020, en plena pandèmia. Anàvem a l’hospital a fer les últimes proves amb molta por perquè no sabíem què estava passant… Encara no hi havia vacunes, per exemple. La meva filla serà una d’aquestes nascudes en una pandèmia”.

Albert Rivera i Malú només han estat fotografiats amb la filla un parell de vegades | Telecinco

Albert Rivera reconeix que ser pare va canviar la seva vida radicalment: “Les meves filles són el motor de la meva vida. A nivell personal, si hagués de posar un punt d’inflexió en la meva vida més enllà de la política, seria sense cap mena de dubte la paternitat. Allà se’t col·loca una primera prioritat i en l’escala de valors sempre estaran els teus fills primer. Jo vaig ser pare per primera vegada als 31 anys. Creia que era entre normal i gran, però ara que veig la mitjana espanyola me n’adono que vaig ser pare jove. Després he estat pare als 40, en una etapa més madura”.

El naixement de la primera filla va coincidir amb els seus inicis en política: “Ara tinc més temps que abans perquè recordo que quan Daniela només tenia 11 dies, vaig haver de marxar a fer una campanya municipal en la que jo no era candidat però havia de donar suport als altres. És molt dur marxar de casa i no veure-la de dia ni de nit i perdre’t tantes coses. Pel camí hem anat recuperant terreny i ara som ungla i carn, encara que ell viu a Barcelona i jo a Madrid”.