Albert Espinosa ha rebut una mala notícia que fa referència al seu estat de salut, que torna a empitjorar perquè li han detectat un altre tumor. L’escriptor i cineasta català, el creador de l’exitosa sèrie Polseres vermelles, ha preocupat els seus seguidors amb un post que no ha agradat llegir. Els metges l’han hagut d’operar d’urgència quan li han vist un tumor que, de moment, no saben si és benigne o no. No poden arriscar-se i, encara menys, quan ell va patir càncer d’ossos als 14 anys. La malaltia va fer que passés mitja adolescència a l’hospital, que perdés una cama, un pulmó i també part del fetge.
Davant d’aquesta nova garrotada, l’Albert Espinosa torna a demostrar que té l’optimisme a les venes en el text amb què ho ha anunciat. Ell que va aprofitar la seva mala experiència amb una vena molt creativa, ara ha hagut de ser ingressat una altra vegada: “Aquest dimecres he de viure un altre capítol de Polseres vermelles a dins meu. Aquest serà un de curta durada i, espero, que benigne. Sé que estaré molt cuidat i, quan estigui tot bé, prometo que us ho explicaré“.
Als 52 anys, repeteix una situació desagradable que confia que tingui final feliç: “Sé que molts m’estimeu i m’enviareu la vostra força ara que m’estan operant. Jo recolliré tota la vostra energia i amor i faré un molt bon ús d’ells”. De moment, haurà d’esperar per conèixer el resultat d’una biòpsia que marxarà el seu futur més immediat.
Albert Espinosa, optimista abans de conèixer el resultat de la biòpsia
Els fans s’han bolcat a desitjar que siguin bones notícies i que aquest tumor no sigui dolent. Ell, abans de res, ha agraït tot aquest suport: “Tota pèrdua acaba convertint-se en un guany i segur que del que em treguin, naixerà alguna cosa molt més maca”, ha dit tot seguint el discurs que l’ha fet famós. Ell mai no ha ocultat les males notícies i ara torna a explicar que ho fa perquè creu que pots aprendre molt d’aquesta manera: “Això és viure, en realitat, aprendre a perdre el que vas guanyar“.
Les últimes notícies que teníem sobre ell feien referència a l’escriptura, ja que havia anunciat que el març de l’any vinent presentarà el primer thriller que ha estat escrivint. Els metges li havien dit que, després del càncer tan fort que havia experimentat, el seu cos es davallaria molt ràpidament. Ell creia que no superaria els 50 anys, però ho ha fet i vol continuar lluitant perquè la vida és molt maca.
Els seguidors estaran atents a les futures publicacions de l’escriptor, que trauran a la llum quin ha estat el resultat d’una prova important.