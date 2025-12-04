Albert Espinosa ha recibido una mala noticia que hace referencia a su estado de salud, que vuelve a empeorar porque le han detectado otro tumor. El escritor y cineasta catalán, el creador de la exitosa serie Polseres vermelles, ha preocupado a sus seguidores con un post que no ha gustado leer. Los médicos han tenido que operarlo de urgencia cuando le han visto un tumor que, por el momento, no saben si es benigno o no. No pueden arriesgarse y, aún menos, cuando él sufrió cáncer de huesos a los 14 años. La enfermedad hizo que pasara media adolescencia en el hospital, que perdiera una pierna, un pulmón y también parte del hígado.

Ante este nuevo golpe, Albert Espinosa vuelve a demostrar que tiene el optimismo en las venas en el texto con el que lo ha anunciado. Él que aprovechó su mala experiencia con una vena muy creativa, ahora ha tenido que ser ingresado otra vez: «Este miércoles tengo que vivir otro capítulo de Polseres vermelles dentro de mí. Este será de corta duración y, espero, que benigno. Sé que estaré muy cuidado y, cuando esté todo bien, prometo que os lo contaré«.

A los 52 años, repite una situación desagradable que confía en que tenga un final feliz: «Sé que muchos me queréis y me enviaréis vuestra fuerza ahora que me están operando. Yo recogeré toda vuestra energía y amor y haré un muy buen uso de ellos». Por el momento, tendrá que esperar para conocer el resultado de una biopsia que marcará su futuro más inmediato.

Albert Espinosa, optimista antes de conocer el resultado de la biopsia

Los fans se han volcado a desear que sean buenas noticias y que este tumor no sea maligno. Él, antes que nada, ha agradecido todo este apoyo: «Toda pérdida acaba convirtiéndose en una ganancia y seguro que de lo que me quiten, nacerá algo mucho más bonito», ha dicho siguiendo el discurso que lo ha hecho famoso. Él nunca ha ocultado las malas noticias y ahora vuelve a explicar que lo hace porque cree que puedes aprender mucho de esta manera: «Esto es vivir, en realidad, aprender a perder lo que ganaste«.

Las últimas noticias que teníamos sobre él hacían referencia a la escritura, ya que había anunciado que en marzo del año próximo presentará el primer thriller que ha estado escribiendo. Los médicos le habían dicho que, después del cáncer tan fuerte que había experimentado, su cuerpo se deterioraría muy rápidamente. Él creía que no superaría los 50 años, pero lo ha hecho y quiere continuar luchando porque la vida es muy bonita.

Albert Espinosa revela que le han diagnosticado otro tumor | TV3

Los seguidores estarán atentos a las futuras publicaciones del escritor, que revelarán cuál ha sido el resultado de una prueba importante.