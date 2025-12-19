Buenas noticias para Albert Espinosa. El escritor y creador de Polseres vermelles anunció a principios del mes de diciembre que le habían detectado otro tumor. Una mala noticia en referencia a su estado de salud que ahora ha cambiado después de comunicar que el tumor que le habían encontrado es benigno. Tras someterse a una operación de urgencia cuando le habían detectado el tumor, Espinosa estaba a la espera de los resultados para saber si se trataba de un tumor benigno o no. Cabe recordar que el escritor había padecido cáncer de huesos a los 14 años, una inspiración que lo llevó a crear la serie de TV3 después de pasar buena parte de la adolescencia en el hospital y que provocó que perdiera una pierna, un pulmón y parte del hígado.

Albert Espinosa se sincera en un escrito tras recibir los resultados

Han pasado pocos días desde que Albert Espinosa había anunciado el diagnóstico. Aunque era una mala noticia, explicó de manera muy creativa y literaria el nuevo ingreso hospitalario. «Este miércoles tengo que vivir otro capítulo de Polseres vermelles dentro de mí. Este será de corta duración y, espero, que benigno. Sé que estaré muy cuidado y, cuando esté todo bien, prometo que os lo contaré», escribió a principios del mes de diciembre.

Pues bien, una vez con los resultados sobre la mesa, el autor de Brúixoles que busquen somriure perduts ha compartido la buena noticia con sus seguidores en un post en Instagram. «¡Buenas noticias! El tumor que me han retirado es benigno y este breve capítulo de Polseres Vermelles que he vivido dentro de mí llega a su fin. Unos días para recuperarme de la operación y se ha acabado», expresa en el pequeño texto que acompaña una fotografía suya.

¿Qué dice el comunicado?

En el post, ha aprovechado para agradecer todo el afecto que ha recibido estos días de incertidumbre esperando los resultados de la cirugía. «Gracias por toda la buena energía que me habéis enviado». Los agradecimientos también se extienden hacia su doctora y el equipo de la clínica que lo ha tratado por «hacerlo con tanto amor». «Una gran felicidad me invade en estos momentos», expresa.

Albert Espinosa revela que le han diagnosticado otro tumor | TV3

Además, parece que ha tenido una especie de visión durante la operación y ha soñado con un número de la lotería de Navidad. «Mientras me operaban soñé un número de la lotería de Navidad, 50012, aquí lo dejo. Las pérdidas siempre se convierten en ganancias«, finaliza el comunicado. El post se ha llenado de mensajes muy bonitos celebrando este anuncio. En definitiva, una muy buena noticia para Espinosa, quien puede cerrar esta etapa personal.