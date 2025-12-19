Bones notícies per a Albert Espinosa. L’escriptor i creador de Polseres vermelles va anunciar a principis del mes de desembre que li havien detectat un altre tumor. Una mala notícia en referència al seu estat de salut que ara ha canviat després de comunicar que el tumor que li havien trobat és benigne. Després de sotmetre’s a una operació d’urgència quan li havien vist el tumor, Espinosa estava a l’espera dels resultats per saber si es tractava d’un tumor benigne o no. Cal recordar que l‘escriptor havia patit càncer d’ossos als 14 anys, una inspiració que el va portar a crear la sèrie de TV3 després de passar bona part de l’adolescència a l’hospital i que va provocar que perdés una cama, un pulmó i part del fetge.
Albert Espinosa se sincera en un escrit després de rebre els resultats
Han passat pocs dies des que Albert Espinosa havia anunciat el diagnòstic. Tot i que era una mala notícia, va explicar de manera molt creativa i literària el nou ingrés hospitalari. “Aquest dimecres he de viure un altre capítol de Polseres vermelles a dins meu. Aquest serà un de curta durada i, espero, que benigne. Sé que estaré molt cuidat i, quan estigui tot bé, prometo que us ho explicaré”, va escriure a principis del mes de desembre.
Doncs bé, un cop amb els resultats damunt la taula, l’autor de Brúixoles que busquen somriure perduts ha compartit la bona notícia amb els seus seguidors en un post a Instagram. “Bones notícies! El tumor que m’han tret és benigne i aquest breu capítol de Polseres Vermelles que he viscut dins de mi arriba a la seva fi. Uns dies per a recuperar-me de l’operació i s’ha acabat”, expressa en el petit text que acompanya una fotografia seva.
Què diu el comunicat?
En el post, ha aprofitat per agrair tot l’afecte que ha rebut aquests dies d’incertesa esperant els resultats de la cirurgia. “Gràcies per tota la bona energia que m’he enviat”. Els agraïments també s’estenen cap a la seva doctora i l’equip de la clínica que l’ha tractat per “fer-ho amb tant d’amor”. “Una gran felicitat m’envaeix en aquests moments”, expressa.
A més a més, sembla que ha tingut una mena de visió durant l’operació i ha somniat amb un número de la loteria de Nadal. “Mentre m’operaven vaig somiar un número de la loteria de Nadal, 50012, aquí el deixo. Les pèrdues sempre es converteixen en guanys“, finalitza el comunicat. El post s’ha omplert de missatges molt macos celebrant aquest anunci. Tot plegat, una molt bona notícia per a Espinosa, que pot tancar aquesta etapa personal.