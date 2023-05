Al Pacino supera De Niro i serà pare als 83 anys amb la xicota de 29

Al Pacino i Robert de Niro han fet moltes pel·lícules junts i la seva trajectòria vital ha anat sempre compassada. Fins i tot pel que fa a la paternitat i l’edat de les seves parelles. Segons ha informat la revista americana TMZ i ha confirmat el portaveu de l’actor, Al Pacino serà pare per quarta vegada a 83 anys. La seva xicota, que en té 29, està embarassada de vuit mesos. Es tracta de l’escriptora Noor Alfallah, que està a punt de donar a llum el quart fill d’Al Pacino, que li porta 54 anys. Fa només un any que van començar la relació, però la parella ja s’ha animat a tenir un nadó. Robert de Niro, per la seva banda, també ha anunciat que serà pare amb 79 anys.

Al Pacino ja té tres fills, dos amb l’actriu Beverly D’Angelo, amb qui es porta dotze anys, i una amb Jan Tarrant, amb qui va mantenir una relació del 1988 al 1998. Així, Al Pacino està a punt de ser pare del seu quart fill, aquest cop amb Noor Alfallah, una escriptora que ja havia mantingut una relació amb el famós cantant Mick Jagger i amb el multimilionari Nicolas Berggruen.

L’actor americà Al Pacino a la catifa vermella del Royal Albert Hall / Europa Press (EP)

De Niro serà pare amb gairebé 80 anys

Fa tan sols una setmana que Robert De Niro va anunciar per sorpresa que serà pare amb 79 anys. En aquest sentit, ha guanyat la competició amb el seu amic Al Pacino, que ho serà amb 83. De Niro ja té sis fills anteriors i va anunciar aquesta nova paternitat mentre promocionava la seva nova pel·lícula Todo sobre mi padre. El guanyador de Toro salvaje i El Padrino també es porta 34 anys amb la seva parella, Tiffany Chen.