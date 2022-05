Ana Pastor: “No sabia que Letícia ho havia tingut tan difícil”

El pròxim dilluns 31 de maig, Atresmedia emetrà Los Borbones: una familia real. Aquest es tracta del primer documental que es fa a Espanya sobre la monarquia, el que ha estat dirigit per Ana Pastor i Aitor Gabilondo, el responsable de l’exitosa de pàtria. El que han volgut fer és desgranar la història de la família de Felip VI, el que fan en una estructura temàtica per analitzar diferents aspectes dels darrers anys d’aquesta família.De fet, del que més parlaran serà sobre l’època més recent des de l’arribada al tron de Joan Carles de Borbó.

Com era d’esperar, tractaran el tema espinós de la relació dels Borbons amb els diners “i les dones”, tal com ha afegit la presentadora d’El Objetivo en la presentació a la premsa. La Casa Reial sabia que estaven preparant aquest reportatge, però sembla que no haurien ficat massa el nas. Com és que els hi van dir? “Volíem introduir un equip durant les visites oficials de Felip i Letícia, per això els vam informar sobre el reportatge. Ara bé, en cap moment els hem dit el tema o l’estructura que tindrà. Així com tampoc no l’han vist. El millor és que no hem rebut trucades ni queixes i ni tan sols intents de saber què estàvem fent”.

Les declaracions d’Ana Pastor que més han sorprès, però, tenen com a protagonista a Letícia. Considera que ha estat “tot un descobriment” conèixer-la una mica més gràcies a la investigació que han fet: “Jo ja sabia com de difícil li havien posat per ser neta d’un taxista. Ara bé, crec que està molt bé que des del seu entorn ens hagin explicat en aquest documental com se la va maltractar davant de la premsa en diverses ocasions, diuen que va ser una epopeia. A més a més que se l’ha criticat molt, però la feina que ha fet amb les filles serà bo per a tots”.

Presenten el documental dels Borbons | La Sexta

On es podrà veure el documental d’Atresmedia sobre els Borbons?

No han volgut fer la pilota a la Casa Reial, és clar, però tampoc deixar-los verds injustificadament: “Hem volgut trobar un equilibri entre les dues coses”, asseguren. Aquesta producció tindrà sis capítols, els que comencen a emetre’s dilluns vinent. El primer episodi es podrà veure a Antena 3 i a La Sexta, però tota la resta només estarà disponible a través de la plataforma de pagament d’Atresmedia Premium.

Entre els entrevistats destaquen l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, l’exministre d’exteriors José Manuel García-Margallo, periodistes i historiadors, biògrafs… Tot un seguit de personatges d’actualitat que han tractat els temes dels Borbons en més d’una ocasió al llarg de la seva trajectòria professional. La cadena confia en fer una bona audiència amb aquest primer projecte sobre la família de Felip VI, amb la que esperen que els teleespectadors puguin conèixer una mica més com funciona i què hi ha darrere d’aquesta institució.