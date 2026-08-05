The Valley Business & Tech School, integrada al Grup UAX, ha assolit la posició 50 del rànquing World’s Top EdTech Companies 2026, elaborat per la revista TIME en col·laboració amb Statista. L’escola de negocis espanyola se situa així entre les 50 companyies de tecnologia educativa més ben posicionades del món en una classificació internacional que reuneix les 500 empreses amb millor puntuació del sector.
L’edició del 2026 és la tercera d’aquest rànquing i es basa en un estudi quantitatiu realitzat sobre prop de 6.500 companyies dedicades al desenvolupament i la prestació de tecnologies, productes o serveis educatius. La classificació es construeix a partir de dues dimensions: la fortalesa financera, que representa el 70% de la puntuació, i l’impacte en la indústria, que suposa el 30% restant. També té en compte paràmetres com el catàleg de productes i serveis, la seva relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la quantitat i el valor de la propietat intel·lectual i diversos indicadors de trànsit web.
La destacada posició de The Valley en aquesta classificació representa un pas més en la seva consolidació com a escola de negocis especialitzada en màrqueting, intel·ligència artificial i dades, adreçada tant a professionals com a organitzacions. La seva proposta busca proporcionar els coneixements i les competències que exigeix actualment el mercat laboral, traslladant la IA i l’ús de les dades a la realitat concreta de cada professió, funció empresarial i sector d’activitat.
“Rebre un reconeixement d’una publicació com TIME és, sobretot, una confirmació que el mercat evoluciona en la direcció que fa anys que impulsem. La intel·ligència artificial ha deixat de ser una conversa tecnològica per convertir-se en una qüestió de negoci, lideratge i talent. En un context en què totes les organitzacions tindran accés a tecnologies similars, el veritable avantatge competitiu estarà en les persones capaces d’integrar-les en la presa de decisions i generar un impacte real. A The Valley treballem precisament per desenvolupar aquest perfil de professionals i directius: persones preparades per convertir la tecnologia en transformació i resultats”, assenyala la directora de The Valley i The Valley Talent, Ana Villalba.
A més, el rànquing arriba en un moment en què l’aprenentatge digital i la intel·ligència artificial estan transformant la manera d’adquirir coneixements i desenvolupar noves capacitats. Segons apunta TIME, l’accés a eines digitals d’aprenentatge s’ha associat, en termes generals, amb millors resultats educatius, mentre que la Unesco situa l’alfabetització juvenil mundial en el 93%, tot i que encara hi ha 739 milions de joves i adults que no disposen de competències bàsiques de lectura i escriptura. Un escenari que reflecteix tant l’abast assolit per l’educació com la necessitat de continuar desenvolupant solucions tecnològiques capaces d’ampliar-ne l’accés i respondre a les noves demandes formatives.
Programes especialitzats
La proposta de The Valley es basa en metodologies orientades a l’aplicació immediata del coneixement, el desenvolupament de projectes reals i la participació de professors i mentors que exerceixen la seva activitat professional en empreses líders dels seus sectors. Els seus continguts s’actualitzen de manera contínua per incorporar els darrers avenços tecnològics i les noves necessitats que sorgeixen al mercat.
A més de formar professionals, The Valley també acompanya organitzacions que necessiten preparar els seus equips i líders per treballar en un entorn marcat per la IA i les dades. El seu model combina formació executiva, programes especialitzats i solucions adaptades als reptes de cada empresa, amb l’objectiu de traslladar l’aprenentatge a iniciatives i projectes amb aplicació real.
L’escola ofereix diferents formats per respondre a les necessitats de professionals, equips i empreses, des de programes d’especialització i màsters fins a microlearning i formació in company. Aquesta flexibilitat permet adaptar els coneixements, la durada i la metodologia als objectius de cada col·lectiu.
En aquest sentit, el reconeixement obtingut al rànquing World’s Top EdTech Companies 2026 reforça el posicionament de The Valley per continuar desenvolupant una formació connectada amb la transformació de les organitzacions i amb les capacitats que necessiten els professionals per desenvolupar-se en un mercat laboral cada vegada més condicionat per la intel·ligència artificial i el valor estratègic de les dades.