Un estudi publicat a ‘NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery’, revista científica del grup The New England Journal of Medicine, conclou que la gestió d’hospitals públics mitjançant models de col·laboració publicoprivada basats en atenció sanitària basada en valor (Value-Based Healthcare, VBHC) s’associa a millors resultats de clínics pacients.
El treball aporta evidència longitudinal a partir de l’anàlisi de dades públiques del sistema sanitari de la Comunitat de Madrid, que atén gairebé 7 milions d’habitants, i es posiciona com una de les avaluacions més completes realitzades a Europa sobre l’impacte d’aquest tipus de models en sistemes amb cobertura universal.
L’estudi, que compta entre els seus autors amb l’investigador internacional Jeffrey Braithwaite, una de les figures més influents en el desenvolupament de la sanitat basada en valor a nivell global, analitza el comportament de 25 hospitals públics durant el període 2014-2023, dels quals quatre estan gestionats pel grup directe externa. sanitària que opera sota principis de valor. En aquest context, l’anàlisi no només mesura indicadors clínics, sinó també variables d’eficiència, experiència del pacient i cost públic, i ofereix una visió integral de l’exercici del sistema sanitari.
Els resultats mostren de manera consistent que els hospitals gestionats sota un model de pràctica clínica basada en valor per al pacient obtenen millors resultats clínics sense que hi hagi diferències significatives en la complexitat dels pacients atesos. En concret, la taxa de complicacions mèdiques i quirúrgiques durant l’hospitalització és inferior en aquests centres, amb un 3,22% davant del 3,75% registrat a hospitals de gestió directa, una diferència estadísticament significativa. Així mateix, els hospitals analitzats presenten taxes de mortalitat hospitalària ajustada sistemàticament inferiors a les esperades al llarg de tot el període d’estudi, fet que apunta a una millora sostinguda en la qualitat assistencial i la seguretat del pacient.
En termes d‟eficiència, l‟estudi identifica una reducció rellevant de l‟estada mitjana hospitalària, un dels principals indicadors de gestió sanitària. Els hospitals gestionats sota aquest model registren una estada mitjana de 4,93 dies davant dels 5,83 dies observats als centres de gestió directa, fet que suposa una diferència significativa. Aquesta reducció no només implica un ús més eficient dels recursos, sinó que també s’associa a menors riscos clínics per als pacients, com ara infeccions nosocomials o complicacions derivades d’hospitalitzacions prolongades, a més de permetre més capacitat de resposta del sistema davant la demanda assistencial.
L’anàlisi incorpora també la percepció dels pacients, mostrant que l’experiència assistencial millora de manera significativa als hospitals gestionats sota principis de medicina basada en valor per al pacient. La satisfacció global assoleix una puntuació mitjana de 93,1 punts davant els 88,6 punts en hospitals de gestió directa, cosa que reflecteix una valoració millor en aspectes clau com l’accessibilitat, la coordinació assistencial i la qualitat de l’atenció rebuda. Aquesta millora en l’experiència es tradueix, a més, en un nombre més gran de pacients que exerceixen el seu dret de lliure elecció per acudir a aquests centres, cosa que indica una preferència activa basada en resultats i percepció de qualitat.
Sostenibilitat
L’estudi també evidencia un impacte positiu en la sostenibilitat del sistema sanitari. El cost públic per habitant als hospitals gestionats per Quirónsalud és, de mitjana, més de 250 euros inferior al dels hospitals de gestió pública directa, tot i que aquests centres assumeixen amb el finançament els costos d’infraestructures, tecnologia, manteniment i innovació. Aquest model demostra que és possible oferir més i millor atenció sanitària amb un menor esforç econòmic per al contribuent, alliberant recursos públics que es poden destinar a altres necessitats del sistema.
En aquest context, l'eficiència generada per la gestió basada en valor es pot traduir en una capacitat d'inversió més gran en recerca, desenvolupament i innovació clínica, impulsant nous models assistencials, l'ús de tecnologies avançades, la medicina personalitzada i l'avaluació sistemàtica de resultats en salut. Aquesta reinversió en R+D és clau per continuar avançant cap a una medicina més efectiva, segura i centrada en el pacient, alhora que enforteix el paper del sistema públic com a motor de coneixement i progrés sanitari.
Un dels elements més destacats de lestudi és el seu impacte en termes dequitat. Lluny de generar desigualtats a l’accés, les dades mostren que una proporció significativa dels pacients atesos en aquests hospitals procedeix d’àrees amb menys nivell socioeconòmic. De fet, més de la meitat dels pacients que opten per aquests centres mitjançant lliure elecció provenen de zones amb menys renda, cosa que suggereix que el model no afavoreix la selecció de pacients menys complexos, sinó que amplia l’accés a una atenció de més qualitat per a poblacions més vulnerables
Segons conclou l’estudi, aquesta combinació constitueix un factor determinant per impulsar millores en la qualitat assistencial, en fomentar una competència entre hospitals basada en resultats en salut i experiència del pacient, en lloc del volum d’activitat. Aquest enfocament s’emmarca en el model de sanitat basada en valor, que suposa un canvi de paradigma respecte als sistemes tradicionals en prioritzar els resultats clínics i l’experiència del pacient en relació amb els recursos emprats, alineant incentius i promovent-ne la millora contínua.
En aquest sentit, la investigació destaca que l’externalització de la gestió hospitalària a proveïdors privats amb un enfocament basat en valor pot ser una eina eficaç per millorar l’exercici del sistema públic. La combinació de lliure elecció, transparència en els resultats i gestió orientada a resultats en salut no només impulsa una competència saludable centrada en el valor, sinó que contribueix a elevar els estàndards assistencials de manera global.
Així mateix, aquest model afavoreix l’equitat, ja que garanteix que tots els pacients, amb independència del seu origen o condició, puguin accedir als centres amb millors resultats. D’aquesta manera, la millora del sistema es produeix “per dalt”, beneficiant el conjunt de la societat i reforçant la cohesió del sistema sanitari.
Tot plegat, el model madrileny es consolida com una referència internacional en com enfortir la sanitat pública mitjançant la transparència, l’avaluació de resultats i un ús més eficient i just dels recursos públics.