Umiko reobre el 24 de setembre amb la millor cuina japonesa-espanyola de Madrid

Umiko reobre el 24 de setembre al barri de Les Lletres de la capital (carrer Los Madrazo, 6) amb una declaració d’intencions per bandera: The Finest Japanese-Spanish Fusion in Madrid.
El restaurant operarà sota el control d’Experience Group, plataforma de marques de consum amb seu a Madrid, que va assumir la gestió després del conflicte societari que va portar a tancar el desembre del 2025 amb un mandat clar: ordenar la companyia, renovar la seva identitat i tornar el prestigi com a lloc de referència al restaurant.
Segons ha informat, el claim no és un eslògan, és el criteri de la nova etapa. Finest pel nivell d’exigència en producte i execució amb què Umiko es va guanyar la seva reputació des del 2015. Japanese-Spanish perquè és l’eix fundacional inamovible: tècnica japonesa sobre producte espanyol; In Madrid perquè la cuina que proposa Umiko no existeix a Tòquio ni a Nova York; i només es pot fer aquí.
La nova carta no comença de zero. Els plats que van fer reconeixible Umiko, distingit amb dos Soles de la guia Repsol, segueixen en l’oferta: són la memòria de la casa. A partir d’aquí, l’aposta puja: més profunditat en el diàleg entre tècnica japonesa i producte espanyol, més pes de la pesca del dia i del producte de temporada, i una barra on aquesta cruïlla es cuina davant del comensal.
海子, “filla del mar” en japonès, és el punt de partida de la nova imatge —traç a pinzell, vermell i negre, gràfica japonesa impresa—, que situa Umiko fora del cànon del japonès de luxe convencional. Menys protocol, més caràcter.
A la sala i la barra, un format més directe, amb la barra com a centre de l’experiència, amb una carta curta i rotació constant. La nova etapa neix amb lectura internacional. Umiko competeix per un públic que viatja i que menja a Tòquio, Londres i Nova York, i es construeix amb aquesta vara de mesurar sense deixar de ser un restaurant de Madrid.
Cristian González, director d’operacions d’Experience Group assegura que “Umiko no és només un restaurant, és una marca. La fusió japonesa-espanyola que va néixer aquí el 2015 es llegeix avui igual a Madrid, a Londres oa Nova York, i aquest és exactament el terreny on sabem treballar: construir marques de consum amb recorregut internacional. Aquí això comença per la cuina, i això comença per la cuina.