The District 2026 va tancar aquest dijous les portes amb 17.589 directius, un 21% més que en l’edició anterior, que van acudir a Madrid per conèixer les macrotendències que marcaran el nou cicle immobiliari, analitzades per més de 450 experts internacionals. Durant tres jornades, els líders del sector van abordar un escenari marcat per uns costos de capital més elevats, una major selectivitat inversora i la cerca d’oportunitats vinculades a l’escassetat d’oferta, la transformació dels actius i les noves demandes del mercat.
En la cloenda de The District 2026, el president de l’esdeveniment, Juan Velayos, va resumir les principals conclusions de les tres jornades d’anàlisi sobre l’evolució del mercat immobiliari europeu, destacant els factors que marcaran les estratègies d’inversió durant els pròxims anys. El primer d’ells és un nou escenari d’inversió marcat pel cost del capital, atès que el sector afronta un canvi de cicle en què els tipus d’interès se situaran en nivells superiors als de l’última dècada, fet que obliga els inversors a replantejar les seves estratègies i a centrar les seves decisions en la generació de valor operatiu.
En aquest context, la inversió immobiliària serà més selectiva i els retorns dependran cada vegada més de la capacitat de transformar i gestionar els actius, davant de models basats únicament en el palanquejament o en la compressió de rendibilitats.
El segon factor, va explicar, és que Espanya consolida el seu atractiu per al capital internacional, per la qual cosa va destacar la posició d’Espanya com un dels mercats que desperten més interès entre els inversors internacionals, impulsada pel seu creixement econòmic i el dinamisme de segments concrets del Real Estate. No obstant això, va apuntar que el nou escenari exigirà més rigor en la selecció d’oportunitats i una visió més estratègica per part dels operadors.
Un tercer factor és que l’escassetat d’oferta marca les oportunitats del futur. Les oportunitats estaran concentrades en aquells sectors on la demanda manté una evolució estructuralment positiva i l’oferta continua sent limitada. Va destacar especialment el residencial, on el dèficit d’habitatge continua sent un dels grans reptes del mercat, juntament amb altres segments com el living, l’allotjament per a estudiants o el senior living.
En quart lloc, va assenyalar que la transformació dels actius serà clau per generar valor. En relació amb els principals segments immobiliaris, va assenyalar que la creació de valor passarà per l’adaptació dels actius a les noves necessitats d’usuaris i operadors. En hospitality, el cicle següent dependrà de la capacitat dels operadors per millorar la gestió i l’eficiència; en oficines, les oportunitats estaran vinculades al reposicionament d’edificis de qualitat; i en retail, els actius amb ubicacions consolidades i una oferta diferencial continuaran concentrant l’interès inversor.
Finalment, va apuntar a la tecnologia i la intel·ligència artificial com a palanques d’eficiència, amb el paper creixent de la intel·ligència artificial com a eina de transformació per al sector immobiliari. Després d’una primera fase d’experimentació, el repte serà avançar cap a aplicacions capaces de generar impactes mesurables en la gestió dels actius, l’eficiència operativa i la presa de decisions.
INTERVENCIONS
Ricardo Martínez Rico, president i CEO d’Equipo Económico, va destacar el pes creixent de la geopolítica en l’evolució econòmica global i en les decisions d’inversió. Va assenyalar que «el menor dinamisme del creixement, les expectatives d’inflació i l’evolució dels tipus d’interès continuaran condicionant l’activitat econòmica, tot i que Europa manté oportunitats per al capital internacional, especialment en mercats com Espanya».
En la mateixa línia, Daniel Lacalle, Chief Economist de Tressis, va posar èmfasi en l’impacte de la inflació, l’endeutament i el cost dels diners sobre les estratègies d’inversió, assenyalant la importància de preservar el valor dels actius en un entorn de més pressió monetària i fiscal, i el paper de l’immobiliari com a actiu vinculat a l’escassetat d’oferta i a la generació de valor a llarg termini.
Samir Amichi, Head of Real Estate Acquisitions Europe de Blackstone, va apuntar que el mercat immobiliari ha millorat respecte del 2022 i el 2023, amb una reducció de la bretxa de valoració i una recuperació progressiva de les transaccions. Va destacar el potencial de sectors amb demanda estructural, com les infraestructures digitals, la logística i el hospitality, impulsats per tendències com la intel·ligència artificial, el cloud computing, la reindustrialització o el nearshoring; i va subratllar la posició d’Espanya davant la transformació digital i el seu atractiu per a la inversió internacional.
Per la seva banda, Michael Abel, fundador, CEO i CIO de Greykite, va posar el focus en la necessitat de generar valor més enllà de l’adquisició d’actius, mitjançant estratègies basades en plataformes immobiliàries i una gestió activa. En aquest sentit, va destacar l’interès de sectors amb demanda estructural com el living, el senior housing o determinats segments industrials, així com l’evolució positiva d’Espanya dins del mapa europeu d’inversió.
Finalment, Donato Saponara, Head of South and West Europe i Co-Head of Investment Europe de Pimco Prime Real Estate, va assenyalar que la incertesa s’ha convertit en un element estructural del mercat, fet que obliga els inversors a analitzar tant noves oportunitats com la capacitat dels actius existents per mantenir el seu valor a llarg termini. Va destacar la importància d’adaptar els immobles a tendències com la intel·ligència artificial, el canvi climàtic o l’evolució de les necessitats dels usuaris, situant la demanda dels llogaters com un factor clau en les decisions d’inversió.
RECONEIXEMENT
The District 2026 va posar punt final a la seva cinquena edició amb el lliurament del Reconeixement a la Trajectòria Empresarial a Ismael Clemente, conseller delegat i fundador de Merlin Properties, per la seva contribució al desenvolupament del sector immobiliari i per una carrera professional vinculada al mercat des del 1998. Clemente compta amb una àmplia experiència en inversió immobiliària després del seu pas per Garrigues, Bankers Trust REIB, DB Real Estate i Rreef. Des de la creació de Merlin Properties, ha exercit com a conseller delegat de la companyia, impulsant-ne el creixement i la consolidació en el mercat immobiliari espanyol.
«Rebre aquest reconeixement a The District suposa un orgull, especialment en una trobada que reuneix els principals actors del capital immobiliari i que posa en valor la importància de la visió a llarg termini, la professionalització del sector i la capacitat de generar rendiment a través dels actius immobiliaris. És, en definitiva, un reconeixement al treball col·lectiu i a la capacitat del sector immobiliari per continuar evolucionant i aportant valor a la societat i a l’economia», va assenyalar Clemente.