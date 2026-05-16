Telefónica supera previsions en els resultats trimestrals i reforça el perfil financer

El diari nord-americà ‘The Wall Street Journal’ destaca la millora de Telefónica després de superar les previsions del mercat amb els resultats del primer trimestre del 2026. La companyia va presentar ingressos de 8.127 milions d’euros, mentre que el seu Ebitda ajustat va assolir els 2.836 milions, xifres que reflecteixen un creixement interanual i una evolució positiva en els indicadors operatius.
En un article, el rotatiu destaca que la cotització de Telefónica va reaccionar favorablement als resultats i va registrar pujades després de conèixer unes dades que, a més de superar les estimacions del consens, consoliden l’estratègia de l’empresa en mercats clau. “Aquests resultats són un senyal positiu sobre l’evolució operativa del grup”, va subratllar el mitjà econòmic.
Espanya i el Brasil van liderar el creixement per mercats, amb augments del 2% i 7,4% en ingressos, respectivament. En el cas d’Espanya, l’impuls prové del negoci de serveis i dispositius, mentre que el Brasil es consolida com un dels principals motors del grup. Telefónica també va avançar en la seva estratègia de reordenació a Llatinoamèrica, reduint exposició a la regió per centrar-se en àrees amb més rendibilitat.
El diari va destacar que, malgrat registrar pèrdues netes durant el trimestre derivades de desinversions a Llatinoamèrica, la companyia ha aconseguit reduir el deute net en prop de 1.500 milions d’euros. Aquest moviment en reforça el perfil financer i millora la percepció del mercat sobre la seva estabilitat i capacitat de creixement.
Objectius per al 2026
Telefónica va reiterar els objectius financers per a l’any, que inclouen creixement en ingressos i Ebitda, així com la confirmació de la seva política de dividends. Aquests elements, segons l’anàlisi de ‘The Wall Street Journal’, són valorats pels inversors com a factors de visibilitat i confiança en el futur del grup.
En la seva estratègia global, la teleco busca consolidar la seva presència a mercats clau mentre avança en la reducció de la seva exposició en àrees menys rendibles. El diari nord-americà va subratllar que aquest enfocament respon a la recerca de més creixement i rendibilitat en un context de competència creixent al sector.
La publicació també va destacar que Telefónica continua enfortint el seu exercici operatiu, reflectint una millora en els principals indicadors de negoci i mostrant capacitat per adaptar-se als desafiaments del mercat.