Son Ermità, triat millor hotel boutique als Hotel & Lodge Awards 2026

Vestige Son Ermità, el segon hotel de la signatura Vestige Collection, situat en el nord de Menorca, ha estat reconegut com el Millor Hotel Boutique en els prestigiosos Hotel & Lodge Awards 2026, organitzats per la revista francesa del mateix nom i que destaquen anualment als referents del turisme de luxe.
Segons va informar Vestige Collection, la categoria premia a establiments d’escala íntima que ofereixen un servei altament personalitzat, un art de viure únic i una connexió especial amb l’entorn en el qual es troben. Són Ermità destaca per ser un refugi discret, profundament integrat en el paisatge verge menorquí.
L’hotel competia amb altres canviats de nom establiments internacionals, entre ells Awasi Atacama a Xile, Cap Menorca a Espanya, Castello di Vicarello a Itàlia, i Palais Beit al Noor a Marràqueix. La seva victòria reforça l’aposta de Vestige Collection per una hospitalitat serena i autèntica, allunyada del luxe ostentós.
Situat en una finca rural de 800 hectàrees, Son Ermità ocupa una construcció de finals del segle XVIII a la part alta d’un pujol. Amb deu habitacions i suites distribuïdes en edificis restaurats, a més de la vila independent Ullastres, l’hotel combina privacitat i serveis exclusius en un entorn únic.
RESTAURACIÓ I FILOSOFIA
El projecte reflecteix la filosofia de Vestige Collection: recuperar propietats històriques mitjançant una rehabilitació respectuosa i vinculada a l’entorn. A Son Ermità es va treballar amb artesans locals i tècniques tradicionals, evitant l’ús de ciment i emprant calç natural per a conservar el caràcter original de l’edifici.
El resultat és un hotel que busca integrar-se al paisatge menorquí. A més, compta amb dues piscines, terrasses amb vista a la mar i al camp, i una oferta gastronòmica que homenatja la història de Menorca. El seu restaurant Brisa, liderat pel xef Joan Begur, reinterpreta sabors locals, francesos i mediterranis.
L’experiència es completa amb el bar Llum, que ofereix cocteleria d’autor basada en sabors madurats al sol, begudes amb baix contingut alcohòlic i opcions sense alcohol. Tot això en un entorn que prioritza la privacitat i l’autenticitat, allunyant-se de les tendències més ostentoses del sector.
MENORCA I ASTÚRIES: DESTINS DE LUXE
El reconeixement arriba en un moment clau per a Vestige Collection, que ha apostat per Menorca com un dels seus destins estratègics. L’obertura de Son Ermità en 2025 i de Binidufá recentment, al costat d’altres projectes a l’illa, consoliden la seva visió d’una hospitalitat centrada en el patrimoni i la naturalesa.
Durant la mateixa gala, el Palau de Figueres, situat a Astúries i part de la col·lecció, va ser destacat entre els deu millors establiments de la categoria Prestige. Aquest palau, declarat Bé d’Interès Cultural, va ser restaurat durant onze anys i representa l’origen de la filosofia de la marca.
Amb aquests reconeixements, Vestige Collection reafirma el seu model d’hospitalitat basat en la integració de disseny, història i paisatge. L’elecció de Son Ermità com a millor hotel boutique confirma l’interès del turisme de luxe per destins amb identitat i allotjaments que conten històries úniques.