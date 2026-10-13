SEUR ha publicat els resultats de la seva estratègia de sostenibilitat corresponents al 2025 en la memòria elaborada conjuntament amb Geopost, grup al qual pertany. L’informe reflecteix els avenços de la companyia en el seu full de ruta cap a les zero emissions netes el 2040 i el seu compromís d’impulsar un model de repartiment cada vegada més eficient i sostenible.
Durant el 2025, SEUR va aconseguir fer créixer la seva activitat i, alhora, reduir la intensitat de les emissions. La companyia va gestionar 140 milions d’enviaments, un 7,69% més que el 2024, mentre que les emissions associades a cada paquet van disminuir un 9,1%, fins a situar-se en 0,70 kg de CO₂ equivalent per enviament. Aquests resultats reflecteixen l’impacte de les mesures implantades per millorar l’eficiència logística, electrificar progressivament la flota i utilitzar combustibles alternatius.
El transport per carretera continua sent un dels principals àmbits d’actuació de l’estratègia climàtica de SEUR i Geopost, amb l’objectiu d’assolir les zero emissions netes el 2040. Per aconseguir-ho, la companyia continua impulsant la incorporació de solucions de baixes emissions i zero emissions a les operacions de repartiment d’última milla.
El 2025, SEUR va ampliar la seva flota de zero emissions fins a arribar als 741 vehicles. A més, el 15,4% de la distància total recorreguda en el repartiment urbà es va fer amb vehicles sostenibles, fet que va permetre evitar l’emissió de 5.990 tones de CO₂ equivalent i reduir un 9,5% les emissions del repartiment urbà respecte de l’any anterior.
Així mateix, la companyia va avançar en la descarbonització del transport terrestre de llarga distància mitjançant la incorporació de rutes operades amb HVO (oli vegetal hidrotractat). Aquestes rutes van permetre recórrer més de 3,9 milions de quilòmetres i evitar l’emissió de 3.324 tones de CO₂ equivalent en comparació amb l’ús de combustibles fòssils tradicionals.
ENERGIA RENOVABLE
Una altra de les fites destacades del 2025 ha estat l’avenç en la transició energètica de les instal·lacions de SEUR. La companyia va assolir l’objectiu que el 100% del seu consum elèctric procedís de fonts renovables i va consolidar una matriu energètica en què el 99,3% del consum energètic total dels seus edificis prové de fonts netes. Aquesta fita, que combina energia verda contractada i autoconsum fotovoltaic, va permetre evitar l’emissió de 5.069 tones de CO₂ equivalent durant l’any.
A més, SEUR continua reforçant els sistemes de mesurament i seguiment de les emissions com a base per definir noves mesures de reducció. En el marc de l’estratègia de Geopost, l’eina RESPIRE permet recopilar dades ambientals, socials i de governança (ESG) de les seves unitats de negoci seguint estàndards internacionals i reforçar la coherència dels càlculs de la petjada de carboni. La companyia també continua treballant amb eines com la Calculadora de Carboni, que permet mesurar les emissions associades als enviaments i facilitar una gestió més eficient de la petjada ambiental.
Itxaso Larrañaga, directora de Persones, Sostenibilitat i Relacions Institucionals de SEUR, va assenyalar que «els resultats recollits en la nostra Memòria de Sostenibilitat reflecteixen que continuem avançant en el nostre compromís amb un model de repartiment més sostenible i eficient. El 2025 hem estat capaços de créixer en activitat i, alhora, reduir la intensitat de carboni dels nostres enviaments, gràcies a l’esforç conjunt dels nostres equips i a l’impuls de mesures com l’electrificació progressiva de la flota, l’ús de combustibles alternatius i la transició cap a energies renovables a les nostres instal·lacions. La sostenibilitat forma part de la nostra manera d’entendre el negoci i continuarem treballant per assolir els nostres objectius de reducció d’emissions i generar un impacte positiu a les comunitats on som presents».
Els avenços de SEUR s’emmarquen en l’estratègia global de sostenibilitat de Geopost, basada en tres pilars d’actuació: Planeta, Persones i Comunitats. El 2025, el grup va reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per quart any consecutiu, amb una disminució de l’1,6% respecte de l’any anterior, alhora que va augmentar un 5% el volum de paquets gestionats. Geopost manté l’objectiu d’assolir les zero emissions netes en tota la seva cadena de valor el 2040, amb un full de ruta avalat per la iniciativa Science Based Targets (SBTi).