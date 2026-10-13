Neurocientífics i psicòlegs proposen 5 hàbits diaris per a una ment més clara i serena

El soroll constant, les notificacions incessants, les milers de decisions diàries. Viure així és exhauridor. Moltes de nosaltres sentim que la nostra ment és un caos, un magatzem desordenat on les idees lluiten per trobar espai. Aquest desordre mental no és una anècdota, és un dels grans enemics del nostre benestar interior i afecta directament la nostra capacitat per estar centrades i tranquil·les.
Però, què passaria si et diguéssim que hi ha un truc definitiu per posar ordre en aquesta voràgine? Neurocientífics i psicòlegs d’elit han desvelat cinc hàbits diaris que, implementats des d’avui mateix, poden transformar la teva ment en un espai molt més clar i serè. És una solució que pot canviar el teu dia a dia sense grans esforços. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la simplicitat del secret.)
El neurocientífic i psicòleg cognitiu Daniel Levitin, autor del llibre “Organiza tu mente”, ja ho advertia fa temps: una de les raons principals del nostre esgotament és que processem massa informació. Estem forçades a prendre milers de decisions cada dia, moltes més de les que els nostres avis prenien en tot un mes. El nostre cervell, permanentment connectat, col·lapsa amb una allau de dades.
Vivim en la que el filòsof Byung-Chul Han anomena la “societat del cansament”, un lloc on el TDAH, el TLP i la depressió esdevenen malalties comunes. La prisa, la multitasca constant i la manca de descans són el pa de cada dia. Per això, la idea que la teva ment sembli un caos absolut no hauria de sorprendre’ns gens. La bona notícia és que hi ha una manera provada per alliberar-nos d’aquesta pressió. (I no, no implica anar a viure a una cabana a la muntanya… tot i que de vegades ens vindria de gust!).
Més que un consell, és una filosofia de vida: la teva ment no pot amb tot, i acceptar-ho és el primer pas cap a la calma. Prioritzar el que és realment important et donarà una pau mental que no té preu.
El poder ocult de la desconnexió
La novel·lista Anne Lamott ho resumeix amb un sentit de l’humor que ens encanta: “Gairebé tot tornarà a funcionar si el desendolles uns minuts… fins i tot tu”. La neurociència i la psicologia conductiva ho confirmen: hàbits de desconnexió diària són una eina imprescindible per guanyar ordre mental. El professor de la Universitat de Georgetown, Cal Newport, autor de “Deep Work”, assegura que l’habilitat de concentrar-se en una sola tasca sense distraccions és el superpoder del segle XXI. Aquest és el punt de partida per a una ment més nítida.
Un dels primers passos és aprendre a posar la teva ment en “mode avió”. La ciència ha demostrat que el cervell humà no pot processar dues tasques cognitives alhora. Daniel Levitin és clar: “La multitasca és un mite biològic”. L’únic que aconsegueix és cremar el nostre combustible cerebral, la glucosa oxigenada, a una velocitat alarmant. Ens inunda de cortisol i adrenalina, arruïnant la nostra memòria profunda. Així, la propera vegada que et sentis col·lapsada fent mil coses, recorda que el teu cervell demana a crits un descans.
Aquest punt s’enllaça amb la coneguda tàctica mind sweep del guru de la productivitat David Allen, creador del mètode “Getting Things Done”. Es tracta de netejar la teva ment de tot allò que l’ocupa. L’objectiu és disminuir el soroll mental, desconnectar l’estat d’alerta constant i, de retruc, reduir dràsticament l’estrès. Dedicar uns minuts al dia a buidar la teva ment pot ser el secret per a una jornada més tranquil·la.
Allibera la teva ment: tanca els cercles oberts
Has sentit parlar mai de l’efecte Zeigarnik? Aquest fenomen, descobert per la psicòloga Bluma Zeigarnik als anys vint, explica per què el nostre cervell recorda millor les tasques que no hem acabat que les que ja hem finalitzat. En la pràctica, això significa que la teva ment t’estarà recordant permanentment tot allò que tens pendent. Això genera una càrrega mental innecessària que ens manté en alerta constant. Per això, un dels hàbits més efectius és no posposar les microtasques.
Com que són coses petites, són fàcils d’acabar ràpidament. Això allibera espai a la teva memòria i evita que la ment se sature amb pensaments recurrents i que generen ansietat. Imagina’t la sensació de lleugeresa que obtindries cada dia si aquestes petites coses deixessin de turmentar-te. És un petit canvi amb un impacte definitiu en el nostre benestar.
Un entorn endreçat no és només estètica; és una inversió directa en la teva pau mental. Si la teva llar et produeix estrès, ja saps on està un dels teus grans focus de cortisol.
El poder de l’ordre i la solitud
La psicologia ha demostrat una i altra vegada que un entorn ordenat genera una ment ordenada. La teva taula de treball, la teva casa, fins i tot la teva bossa, són espais personals que transmeten calma al teu cervell si estan en harmonia. Un estudi de la Universitat de Califòrnia va reportar una relació directa entre la densitat d’objectes i la salut hormonal de les dones. Aquelles que percebien les seves cases com “plenes de coses” mostraven nivells crònicament alts de cortisol, l’hormona de l’estrès. El desordre no només molesta a la vista, sinó que ens afecta físicament.
Finalment, permet-nos parlar de les “píndoles de solitud”. La solitud, en petites dosis, és un bàlsam per a l’ànima, un regenerador de la nostra ment i un gran remei per a l’estrès. No parlem d’aïllament, sinó d’espais de desconnexió conscient. La necessitem, i per això l’anyorem tant. Susan Cain, en el seu llibre “El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse”, ho explicava a la perfecció: “La solitud és l’ingredient crucial de la creativitat”. Pensa en Darwin passejant pel bosc o Steve Wozniak inventant el primer Apple tancat a la seva oficina. Per a algunes persones, és l’aire que respiren.
Integrar aquests cinc hàbits en el teu dia a dia és una inversió que no té preu en el teu benestar. En una era on tot ens empeny a l’excés i al soroll, la calma mental s’ha convertit en un luxe imprescindible, però ara sabem que és perfectament assolible amb petits gestos. Estem davant d’una oportunitat única per recuperar el control del nostre espai mental. (I sí, el nostre cervell ens ho agrairà amb escreix!) És hora de prendre acció, no creus?