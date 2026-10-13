Rafaela Ribeiro, farmacèutica, explica l’èxit de la Nivea blava: «Un producte que sempre hauràs de tenir a casa»

La crema Nivea blava, amb la seva icònica llauna, ha sigut un secret a veus en moltes cases durant generacions. Un producte que ha desafiat el temps, manté una vigència sorprenent al mercat de la bellesa, superant tendències i modes passatgeres amb una fórmula que sembla extreta d’un llibre d’història.
Però, com és possible que una crema nascuda el 1911, en plena Belle Époque, encara sigui un pilar imprescindible en l’arsenal de cura de la pell avui dia? La farmacèutica Rafaela Ribeiro assegura que és un bàsic que sempre hauríem de tenir a mà (i nosaltres, francament, estem d’acord).
El veritable truc darrere d’aquesta longevitat té nom i cognoms: el doctor Isaac Lifschütz. Aquest químic va ser el geni que el 1900 va patentar l’Eucerit, un emulsionant revolucionari que per primera vegada va permetre barrejar aigua i oli sense que la crema se separés. Aquesta invenció, adquirida per Beiersdorf el 1911, va donar origen a la primera crema facial emulsionada del món, un canvi definitiu per a la cura de la pell.
El secret de l’Eucerit: una fórmula centenària que funciona
La Nivea blava no és una crema màgica que promet miracles, sinó un producte amb una funció molt clara i eficaç. La seva fórmula inclou olis minerals com el Paraffinum Liquidum, cera microcristal·lina, glicerina i pantenol, ingredients que actuen com un escut protector. El seu poder rau en la seva capacitat per ser una crema oclusiva, és a dir, limita dràsticament la pèrdua d’aigua trans-epidèrmica i reforça la barrera cutània.
Això significa que la Nivea no “afegeix” aigua a la nostra pell, sinó que la “reté” amb una tenacitat sorprenent. El farmacèutic Eduardo Senante, un altre expert de renom, coincideix plenament amb la seva col·lega Ribeiro: “La seva fórmula senzilla i eficaç ha demostrat la seva eficàcia durant dècades.” Més d’un segle, de fet, demostrant que allò senzill pot ser l’autèntic geni.
La mateixa llauna blava, lluny de ser un caprici de màrqueting, és part de la solució. Actua com una tapa protectora que evita l’evaporació de l’aigua de la crema i no afegeix ingredients extra al producte. És un disseny intel·ligent que complementa a la perfecció l’efectivitat de la fórmula, garantint que el producte que apliquem mantingui totes les seves propietats fins a l’última gota. (Qui hauria dit que un envàs podia ser tan crucial, oi?).
A casa nostra, la Nivea blava és la solució ideal per a aquelles zones crítiques que necessiten un extra d’hidratació. És la nostra arma secreta per a mans seques i talons esquerdats.
On brilla i on cal posar el fre
La Nivea blava troba la seva màxima expressió en les pells seques i les zones més castigades del nostre cos. Coudes aspres, talons esquerdats, mans resseques o qualsevol pell seca que sembli un tobogan sense fi (ja ens entenem), aquí l’oclusivitat de la crema fa la seva feina a la perfecció. L’OCU, un organisme que no regala estrelles alegrement, li va atorgar quatre en hidratació després de dues setmanes d’ús continuat, un segell de qualitat inqüestionable.
Però, alerta! La seva força és també la seva limitació. Aquesta crema no és un producte “tot en un” i és vital saber on no l’hem d’aplicar per evitar un error car. L’OCU adverteix clarament que no serveix com a protecció solar (mai, sota cap concepte). Tampoc té efecte antiedat, tot i que molts ho creguin; simplement, actua com un escut que evita la pèrdua d’hidratació, no esborra arrugues ja existents.
Els farmacèutics són contundents. Per a pells grasses o amb tendència a l’acne, la Nivea blava pot resultar contraproduent. La seva densitat i efecte oclusiu poden traduir-se en porus obstruïts, cosa que ningú vol (el nostre moneder i la nostra pell ho agrairan). La farmacèutica Miriam Arenas ho resumeix perfectament: és un clàssic emolient i oclusiu que suavitza, però en pells no seques pot ser massa dens.
La farmacèutica Emma Lucas afegeix una altra advertència crucial: usar-la com a contorn d’ulls no és una bona idea. La seva oclusivitat podria provocar l’aparició de milia, aquests petits quists de queratina que apareixen quan la pell no respira correctament. I per molt que s’hagi recomanat durant anys, tampoc és un after-sun eficaç per a les cremades solars. Senante ja ho va explicar amb claredat: “La Nivea blava és molt oclusiva,” i sobre una cremada, no és la primera opció.
El veredicte final: un bàsic que ens estalvia molts mals de cap
Després de més de 115 anys, la Nivea blava segueix sent un testimoni de la simplicitat eficaç. El seu èxit rau en fer una sola cosa, però fer-la rematadament bé: segellar la humitat en pells seques i protegir-les de les agressions externes. És un producte que, si la nostra pell s’hi adapta, ens pot estalviar un bon pessic en altres cremes més sofisticades i menys efectives per a la seva funció principal.
Però aquesta virtut específica és també el seu taló d’Aquil·les en altres contextos. És vital entendre que no podem demanar-li que sigui la panacea per a tot. La clau és la informació, saber exactament per a què serveix i per a què no. Si la usem amb cap, és un tresor que ens connecta amb la tradició i l’eficàcia provada. No és una moda, és una solució. I tu, ja saps com utilitzar la teva llauna blava de Nivea de manera definitiva?