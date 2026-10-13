Joel Díaz mai no ha estat de callar-se massa, però ha sorprès igualment sentir-lo parlar de la seva vida íntima com ha fet ara. L’humorista ha concedit una entrevista en la que ha compartit anècdotes sexuals, fins i tot, així que els seus fans més tafaners s’enduran una alegria. Per exemple? L’incident sexual que el va deixar sense paraules. Joel ha explicat que havia quedat amb una noia i, en la seva trobada, ella va esclatar amb una petició que el va deixar molt parat: “Em va demanar, de manera molt exigent, que la insultés. I em vaig atabalar molt perquè no em sortia fer-ho“. Després de pensar-s’ho molt, va acabar dient-li “idiota”, però ella va començar a riure perquè, evidentment, es referia a alguna paraula molt més forta: “Em vaig sentir com un idiota“.
En un altre moment de l’entrevista a Radiofònics, un Joel Díaz sense filtre ha tret a la llum que aniria al llit amb Beyoncé o que un problema al llit li va generar un trauma: “Jo soc molt dolent i, ho dic perquè creu que són molts homes que no ho són, però soc molt dolent a l’hora de suggestionar-me per follar si no en tinc ganes. Jo hi ha moments en què no em ve de gust i em costa molt trencar aquest moment i animar-m’hi”. Això, a vegades, confessa que ha acabat provocant “certa frustració” en les seves parelles perquè li diuen que la majoria d’homes amb qui s’han trobat eren “molt fàcils d’activar” que ell: “Crec que no esteu tan acostumades a què no tinguem ganes”.
Ha fet gràcia que parlés, obertament, de les seves misèries sexuals. Quan era molt més jove, va estar treballant en un restaurant de Menorca durant un estiu per guanyar diners. Feia doble torn sis dies a la setmana, així que estava esgotat… i això va generar-li problemes també en la vida sentimental: “Vaig conèixer una noia de Segòvia molt i molt guapa, una noia impressionantment guapa. Jo li vaig agradar i vam sortir de festa, va anar tot molt bé i vam arribar a casa a les cinc del matí. Ella va anar al lavabo i, quan va sortir-hi, jo estava adormit profundament”. A la noia no li va fer gràcia i hauria marxat enfadada: “Ja m’he adonat que no t’interesso“. De res no va valer que ell es justifiqués dient que estava cansat: “Va acabar allà la cosa”.
El dia que Joel Díaz va esbroncar una conductora de 70 anys
En altres temes, ha fet gràcia que Joel Díaz hagi confessat que és un conductor “colèric, venjatiu i rancuniós”. De fet, ha arribat a “perseguir” conductors que li han fet la guitza “uns quants quilòmetres” fins que ha pogut posar-se al seu costat i picar a la finestra per queixar-se. Una d’aquestes situacions? Quan va conduir darrere del cotxe d’una conductora que, en una de les rondes, va incorporar-se al carril sense l’intermitent i va fer-lo caure a terra: “La meva reacció va ser perseguir el vehicle durant tres sortides de la ronda. Quan finalment vaig aconseguir arribar-hi, al semàfor no m’hi vaig trobar el conductor que m’havia imaginat, sinó una senyora de 70 anys espantada“.
És habitual que l’humorista perdi els papers, ell mateix ho ha confessat, un temperament que ha demostrat moltes vegades a Twitter. Allà, reconeix que acaba “perdent el temps” més d’una vegada: “A Twitter ja no vas a convèncer ningú, tothom està a la seva trinxera. Ara estem en un moment que fa una mica de por”.
Per què van estar anomenant Joel Díaz amb el nom de Carlos?
Una altra de les seves anècdotes més insòlites es remunta a fa gairebé 28 anys, quan Joel Díaz treballava en un magatzem de catifes. En aquella època, diu que “fumava molts porros” i això va provocar una situació surrealista amb conseqüències. Li tocava el torn de les sis matí i, aquell dia, a arribar-hi “molt emporrat”. Quan l’encarregat li va dir que es deia Carlos, ell estava tan preocupat per dissimular el seu estat que el cervell li va jugar una mala passada: “Vaig respondre que em deia Carlos i vaig estar uns quants dies responent a aquest nom perquè em sembla millor això que confessar al meu cap que m’havia equivocat amb el meu nom”.