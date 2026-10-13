L’escúter anticrisi que arrasa: fiabilitat japonesa, consumeix 1,9 L i és 400 € més barata

El preu del carburant és un malson constant per a milions de conductors. Cada pujada, cada euro extra a la gasolinera, ens recorda la nostra dependència i la pressió creixent sobre la nostra economia familiar. La mobilitat urbana s’ha convertit en un autèntic repte, on cada minut i cada cèntim compten més que mai, i el cotxe particular ja no sempre és la solució ideal.
Però, què passaria si et diguéssim que hi ha una manera d’esquivar aquesta sagnia diària sense renunciar a la teva llibertat? Una solució que combina la coneguda fiabilitat japonesa amb un consum gairebé irrisori i un preu que, ara mateix, és simplement escandalós? (Sí, nosaltres també al·lucinem amb les xifres).
Prepareu-vos, perquè el que tenim entre mans és la Suzuki Address 125, una escúter que no només consumeix una mitjana de 1,9 litres cada 100 km, sinó que a més ha vist el seu preu caure en picat, convertint-la en una autèntica ganga. Parlem de pagar només 2.199 euros, incloent-hi despeses que habitualment van a part, i sí, això la fa 400 euros més barata que el seu preu original.
El secret de la fiabilitat japonesa al teu abast
La Suzuki Address 125 no és una moto qualsevol; és una declaració d’intencions en un mercat saturat. Amb un motor monocilíndric de 4 temps i 8,7 cavalls de potència, la seva simplicitat mecànica es tradueix directament en una fiabilitat a prova de bombes. Oblida’t de preocupacions innecessàries, aquí només cal engegar, girar el puny i gaudir del camí.
Aquesta configuració, refrigerada per aire i amb un canvi automàtic de variació contínua (CVT), no només assegura un manteniment mínim, sinó que també garanteix una sensació de control constant, ideal per moure’s amb agilitat pel trànsit urbà. El seu baix pes és un dels seus grans trucs, fent-la extremadament manejable i accessible per a tothom. És la moto perfecta per a qui busca eficiència sense complicacions innecessàries, una autèntica solució definitiva per als nostres desplaçaments diaris.
El consum és, sens dubte, el seu punt més sorprenent. Amb només 1,9 litres als 100 km, la Suzuki Address 125 es posiciona com una de les reines de l’estalvi. El seu petit dipòsit de 5,3 litres li atorga una autonomia teòrica de 278 km, confirmada per Suzuki en uns impressionants 263 km. Això significa menys visites a la gasolinera i més estalvi al nostre pressupost, una característica gairebé viral en els temps que corren.
La veritat és que, amb un consum així, el nostre pressupost respirarà alleujat. M’atreviria a dir que és una de les notícies més positives per a la butxaca de l’últim any.
Disseny intel·ligent per al dia a dia
La practicitat és un altre dels pilars d’aquest escúter anticrisi. Amb un disseny compacte i intel·ligent, la Address 125 integra una infinitat de detalls pensats per millorar la nostra experiència diària. El seient, situat a només 77 cm del terra, la fa accessible per a pràcticament qualsevol alçada, facilitant les maniobres i les aturades al trànsit. A més, ofereix una àmplia superfície plana per als peus, ideal per carregar bosses o motxilles, i un espai sota el seient de 24,4 litres, suficient per a un casc o les compres del dia.
Però la cosa no acaba aquí. Suzuki ha incorporat elements que altres models ignoren, com una útil presa USB per carregar el mòbil, un doble ganxo per a bosses (un truc ocult per a l’organització) i un parell de guantera obertes a l’altura dels genolls, perfectes per tenir a mà petits objectes. El sistema d’ompliment del dipòsit, peculiar i accessible, és un altre d’aquests petits detalls que marquen la diferència en el nostre dia a dia. Disponible en tres colors: blau, crema o negre, s’adapta a l’estil de cadascú.
La jugada mestra per al teu pressupost
El que realment fa que la Suzuki Address 125 sigui una compra imprescindible ara mateix és la seva estratègia de preu. El preu base de 2.599 euros ja era competitiu, però l’oferta actual la porta a un altre nivell. Fins al 31 de desembre de 2026, la pots aconseguir per només 2.199 euros a la web oficial de Suzuki. I aquí ve la part més important (i sovint ignorada): aquest preu inclou l’IVA, 3 anys de garantia i assistència en carretera, el transport i, atenció, l’impost de matriculació.
Aquest darrer punt és un secret que molts desconeixen, ja que l’impost de matriculació no sempre s’inclou en el preu final de molts vehicles, inflant la factura inesperadament. Amb aquesta oferta, Suzuki s’assegura que el preu que veus és el preu que pagues, sense sorpreses. Estem parlant d’un estalvi real i definitiu de 400 euros, una xifra que, amb la inflació actual, fa que aquesta escúter sigui una de les oportunitats més virals del mercat de la mobilitat.
No hi ha espai per a la indecisió. Aquesta oferta és limitada tant en el temps com probablement en unitats, ja que una combinació de fiabilitat japonesa, un consum tan baix i un preu així no es veu cada dia. És el moment d’actuar si vols un vehicle que no només t’estalviarà diners a la gasolinera, sinó que també et donarà la tranquil·litat de saber que has pres una decisió intel·ligent.
Una solució que farà que els teus desplaçaments siguin més còmodes, econòmics i sense estrès, deixant enrere els problemes de transport que ara mateix ens afecten a totes. Què faries tu amb 400 euros extra a la butxaca?