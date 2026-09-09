Set jugadors de LALIGA EA SPORTS aspiren a la Pilota d’Or 2026

Ja es coneixen els nominats per a la propera edició de la Pilota d’Or, la cerimònia de la qual se celebrarà el 26 d’octubre del 2026. El Paris Saint-Germain, guanyador de la Champions League la temporada passada, compta amb 10 jugadors nominats al guardó que lliura France Football, mentre que LALIGA EA SPORTS és la competició.
Quatre d’aquests set juguen al Reial Madrid: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé i Vinícius, mentre que tres militen més al FC Barcelona, campió d’Espanya: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri. També mereix una menció Ferran Torres, que acaba de passar del Barça al PSG, i que va conquistar el títol de LALIGA EA SPORTS durant la temporada que es té en compte per a aquest premi.
La Premier League anglesa compta amb cinc nominats, la Bundesliga alemanya amb quatre i la Saudi Pro League amb dos, mentre que la Sèrie A i la MLS en tenen un cadascuna en aquesta llista dels 30 millors jugadors de la temporada 2025/26.
Després de l’èxit aconseguit aquest estiu a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mitja dotzena d’integrants de la selecció espanyola han estat nominats a la Pilota d’Or d’aquest any. Entre ells hi ha els ja esmentats Cucurella, Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri i Ferran Torres, a més de Fabián Ruiz, format al planter del Reial Betis i actual centrecampista del PSG.
Aquests sis jugadors van passar per les pedreres del FC Barcelona, RCD Espanyol, Girona FC, Atlètic de Madrid, Vila-real CF, València CF i Real Betis en el seu camí cap a l’elit, fet que posa en relleu la varietat d’acadèmies espanyoles que desenvolupen talent de talla mundial.
Hi ha tres jugadors a la llista de 30 d’aquest any que ja saben què és rebre el trofeu de la Pilota d’Or: Lionel Messi, Rodri i Ousmane Dembélé. Tots tres han jugat a LALIGA EA SPORTS, i Messi va conquistar sis de les seves vuit Pilotes d’Or, xifra rècord, com a jugador del FC Barcelona.
Rodri i Dembélé van guanyar el premi representant el Manchester City i el PSG, respectivament, però tots dos havien desenvolupat prèviament les seves habilitats a LALIGA EA SPORTS. El capità d’Espanya està ara de tornada al seu país després de fitxar aquest estiu pel FC Barcelona i aspira a conquistar aquest guardó per segona vegada, després de capitanejar la selecció cap a la glòria mundialista.
La resta de premis
El 26 d’octubre també es lliuraran diversos premis més, els candidats dels quals ja han estat anunciats. Al premi al Millor Porter Masculí de l’Any, Thibaut Courtois, del Reial Madrid, Joan García, del FC Barcelona, i Unai Simón, de l’Athletic Club, estan entre els nominats, cosa que situa LALIGA EA SPORTS és la competició amb més candidats.
Al premi al Millor Talent Jove Masculí de l’Any passa el mateix, ja que cap competició compta amb més futbolistes candidats que LALIGA EA SPORTS. Espanya està representada en aquesta categoria per Cubarsí, Lamine Yamal i el nou fitxatge del Reial Madrid, Yan Diomandé, que va rendir a un gran nivell amb el RB Leipzig la temporada passada.
Al premi al Millor Entrenador Masculí de l’Any també destaca la presència espanyola. Luis de la Fuente, seleccionador de la Roja, ha estat nominat, mentre que Luis Enrique, Mikel Arteta i Unai Emery també estan entre els candidats, encara que actualment treballin fora d’Espanya. Vincent Kompany, del Bayern Munic, completa la llista.