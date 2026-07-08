Serveo, companyia participada pel fons d’inversió Portobello Capital i especialitzada en la gestió de serveis eficients i sostenibles, ha signat la venda de la seva activitat de bicicletes compartides (bikesharing) a Lyft Urban Solutions, que integrarà tota l’activitat i els professionals que fins ara desenvolupaven aquesta divisió.
Segons ha informat la companyia, l’operació s’emmarca en el pla estratègic impulsat per consolidar el seu lideratge i reforçar el seu posicionament a Espanya en el sector del facility management. En aquest sentit, la venda dona suport a l’estratègia de Serveo, centrada en activitats especialitzades per als sectors clau de l’economia, com la salut, les infraestructures, la indústria, les administracions públiques o els serveis al sector privat.
Així mateix, la companyia continua avançant en l’optimització de la seva cartera d’activitats, prioritzant aquelles àrees amb més potencial de creixement i diferenciació. La desinversió de l’activitat de bicicletes compartides se suma a la d’Inacua, realitzada a finals de l’any passat, una activitat especialitzada en la gestió de concessions de centres esportius que va passar a formar part de Forus.
El conseller delegat de Serveo, Salvador Urquía, ha subratllat que aquest moviment “ens permet concentrar recursos i capacitats en aquelles àrees on podem aportar més valor. Continuarem avançant en el nostre pla de creixement sostenible i en l’enfortiment de la nostra posició com a referent en la gestió de serveis integrals”.
Serveo ha reforçat recentment la seva cartera de gestió de serveis amb l’adquisició de diverses companyies que li han permès incorporar noves capacitats, talent i equips altament especialitzats gràcies a la integració de Tecnolimp i de l’activitat de manteniment industrial de Duro Felguera, totes dues formalitzades a finals del 2025; de l’àrea de manteniment industrial de Ferrovial (Siemsa), incorporada a l’inici del 2026, així com de Dominion I&I, Navec i Grupo Jauregui.
L’activitat de bicicletes compartides ha contribuït a posicionar Serveo en l’àmbit de la mobilitat urbana sostenible, gestionant solucions innovadores en diferents ciutats. Actualment, Serveo gestiona més de 22.000 bicicletes compartides en set ciutats espanyoles: Barcelona, Bilbao, Saragossa, Madrid, la Corunya, Valladolid i Rivas.
“Estem orgullosos de la feina feta pels nostres equips de bicicletes compartides durant aquesta etapa de gran compromís amb la mobilitat sostenible. Ara s’inicia una nova fase amb un soci líder en aquest sector, mentre nosaltres avancem en les nostres prioritats estratègiques”, ha afegit Urquía.
Per la seva banda, el director de Lyft Urban Solutions, Michael Brous, ha afirmat: “Lyft Urban Solutions ha desenvolupat una sòlida capacitat operativa i una plataforma tecnològica que dona suport a alguns dels sistemes de bicicletes compartides més grans del món. Durant anys, hem vist com Serveo construïa programes de bicicletes compartides de primer nivell dels quals depenen diàriament moltes ciutats espanyoles. Ara podrem unir aquestes dues fortaleses.”
En l’operació, Arcano Partners i Cuatrecasas han assessorat Serveo durant les diferents fases del procés. La seva experiència i coneixement especialitzat han estat claus per a l’èxit de l’operació, aportant assessorament financer i jurídic d’alt nivell i contribuint de manera significativa al desenvolupament del projecte.