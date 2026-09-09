Revolut i MetLife s’alien per oferir als seus clients una assegurança de protecció per a préstecs

Revolut, la fintech global amb més de 80 milions de clients a tot el món, i MetLife, una de les principals companyies de serveis financers, amb prop de 160 anys d’experiència i innovació, s’han aliat per oferir l’assegurança de protecció de pagaments a milions de clients de Revolut en una selecció de mercats, començant per Romania, Espanya, Portugal.
Segons han informat, disponible directament a l’aplicació de Revolut, aquesta cobertura opcional proporciona protecció financera addicional davant de situacions imprevistes. Van indicar que l’aliança reflecteix el compromís de Revolut i MetLife amb l’apoderament dels clients i el benestar financer en les diferents etapes de la seva vida.
Van explicar que l’assegurança de protecció de crèdit de MetLife aportarà als clients de Revolut més tranquil·litat i comoditat quan sorgeixin imprevistos, com la pèrdua involuntària de l’ocupació, una incapacitat, una hospitalització o la mort, ajudant-los a mantenir-se al corrent del pagament dels seus préstecs.
L’assegurança de protecció de pagaments és una cobertura opcional disponible a l’aplicació de Revolut tant per als que sol·licitin un nou préstec com per als clients que vulguin protegir un préstec que ja tinguin actiu¹. El seu desplegament gradual ha començat amb els préstecs personals en una selecció de mercats on Revolut ofereix crèdit al consum. Romania, Espanya, Portugal i França seran els primers, i posteriorment s’hi incorporaran altres països. En una fase posterior, està previst ampliar la protecció a les targetes de crèdit.
Els clients podran triar entre dues modalitats de cobertura: Paquet Bàsic, que cobreix mort, discapacitat temporal o permanent, i hospitalització; i Paquet Complet, que inclou totes les prestacions del Paquet Bàsic més cobertura per pèrdua involuntària de locupació.
David Tirado, Chief Commercial Executive de Revolut, va afirmar que l’aliança amb MetLife per oferir l’assegurança de protecció de crèdit reflecteix “el compromís constant amb una major seguretat financera per als nostres clients. En incorporar una protecció addicional als préstecs personals, volem que tinguin la tranquil·litat de saber que comptaran amb suport si un imprevist afecta les seves finances. surten segons el previst”.
Per part seva, Nuria Garcia, Regional President of MetLife EMEA, ha assenyalat que “aquesta aliança combina la capacitat d’innovació digital i l’àmplia base de clients de Revolut amb l’experiència asseguradora de MetLife, i respon a la demanda creixent de solucions d’assegurances integrades de forma senzilla en el procés de contractació. Junts ajudem els clients a accedir al crèdit amb més confiança, mitjançant una protecció senzilla, rellevant i disponible quan més la necessiten”.