100 Montaditos, marca insígnia de Restalia, ha anunciat l’obertura d’un nou establiment al cèlebre carrer 8 de Miami, un dels principals epicentres culturals i socials de la ciutat. La inauguració representa un pas més en la seva estratègia d’internacionalització i reforça la seva presència en un mercat clau com els Estats Units.
Segons ha informat la companyia, el nou restaurant, situat al cor de Little Havana, disposa d’un local de 250 m² i una àmplia terrassa de 200 m². Concebut com el nou espai experiencial de 100 Montaditos a Miami, vol esdevenir un punt de trobada cultural, gastronòmic i social amb identitat pròpia, estretament vinculat a la comunitat llatina, la música i la celebració. A més, l’obertura generarà més de 30 llocs de treball nous, fet que contribuirà al desenvolupament econòmic i social de la zona.
La inauguració oficial d’aquest nou establiment ha reunit autoritats, convidats VIP, empresaris i representants de l’entorn cultural i social de Miami. Entre els assistents ha destacat la presència del reconegut artista cubà Willy Chirino, protagonista d’un dels moments més simbòlics de la jornada amb la descoberta d’«El 8 de la Suerte» i d’una placa commemorativa vinculada a l’acte. Amb aquest gest, Chirino ha inaugurat simbòlicament l’espai i ha beneït el número 8, concebut per convertir-se en una nova icona d’ALMA 8 i en una parada imprescindible de Little Havana i de la ciutat de Miami. L’establiment està gestionat per la franquícia màster de Miami, fet que consolida l’aposta de 100 Montaditos per socis estratègics amb un coneixement profund del mercat local.
Amb més de 25 anys de trajectòria, 100 Montaditos s’ha consolidat com un dels grans referents de la restauració organitzada, portant el seu concepte a diversos mercats internacionals sense perdre’n l’essència. La marca ha sabut evolucionar mantenint intacte el seu ADN: una oferta variada, preus competitius i una experiència pensada per compartir.
En aquest context, la companyia continua impulsant el seu posicionament sota el concepte de Social Food, una filosofia que va més enllà de la gastronomia i posa el focus en l’experiència social que es genera al voltant de la taula. 100 Montaditos no és només un lloc per menjar, sinó també un espai per reunir-se, gaudir i compartir.
ESTATS UNITS
Amb aquesta nova obertura al carrer 8, 100 Montaditos continua reforçant la seva presència als Estats Units, on ja disposa de diversos establiments en funcionament en ubicacions estratègiques. Concretament, la marca compta actualment amb restaurants a l’àrea de Miami, en zones com Coral Way, Doral, Miami Lakes, Midtown, Pembroke Pines i West Kendall.
Així, el país es consolida com un dels principals eixos de creixement internacional de 100 Montaditos, gràcies al seu dinamisme i a la bona acollida del concepte. L’elecció de Miami, i especialment d’una zona tan emblemàtica com el carrer 8, respon a una estratègia clara: situar la marca en enclavaments d’alta visibilitat, amb molt trànsit de persones i una forta connexió amb la comunitat llatina i amb el caràcter cultural i social de la ciutat.
«Els Estats Units són un mercat prioritari per a nosaltres, i Miami representa una porta d’entrada clau per la seva afinitat cultural amb la nostra proposta. Aquesta nova obertura a Miami reforça la nostra aposta per continuar creixent al país de la mà de socis locals i apropar el nostre concepte de Social Food a nous consumidors», ha assenyalat José María Capitán, fundador de 100 Montaditos.