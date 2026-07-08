La firma de serveis professionals PwC ha arribat a un acord amb Ifema Madrid, promotor del Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Madrid, per convertir-se en el nou local event supporter de l’esdeveniment i prestar “diversos serveis de consultoria especialitzada” durant la celebració de la prova, prevista de l’11 al 13 de setembre d’aquest any.
Aquests serveis tindran com a objectiu “aportar coneixement, rigor i valor afegit al desenvolupament i a la projecció de la competició”, segons han informat aquest dimarts els organitzadors del Gran Premi de Madrid.
Segons el comunicat, l’acord “reforça la col·laboració entre ambdues entitats al voltant d’un projecte que tindrà un rellevant impacte econòmic, empresarial i social a la capital i al conjunt de la Comunitat de Madrid”.
César Calleja, soci responsable de Consultoria de PwC Espanya, ha assegurat que tot el que s’ha projectat al circuit Madring “serà una de les grans fites esportives i empresarials del 2026”.
“Convertir-nos en local event supporter representa una oportunitat per posar el nostre coneixement al servei d’un projecte amb una enorme capacitat de projecció per a Madrid. El nostre objectiu és contribuir a mesurar amb rigor el seu impacte i ajudar que el Gran Premi generi un valor econòmic, empresarial i reputacional durador per a la ciutat i per a la regió”, ha afegit Calleja.
Per la seva banda, Daniel Martínez, vicepresident executiu d’Ifema Madrid, ha afirmat que el Gran Premi “serà sens dubte un accelerador de l’economia madrilenya i de la competitivitat i la imatge de la marca Madrid”.
“PwC Espanya ens permetrà conèixer millor la seva aportació com a gran dinamitzador de múltiples sectors productius, dimensionant el llegat que la F1 representarà per a Madrid”, ha comentat.
Calleja i Martínez han formalitzat aquest acord després que, el 2025, PwC fos designada soci consultor oficial de la Fórmula 1 a escala mundial, “una aliança orientada a acompanyar l’evolució del negoci global de la principal competició mundial d’automobilisme en àmbits com l’estratègia, el rendiment, l’excel·lència operativa i la innovació”, segons precisa el comunicat.
“La incorporació de PwC Espanya com a patrocinador local del Gran Premi de Madrid trasllada aquesta relació a l’àmbit estatal, amb una contribució centrada en l’anàlisi de l’impacte econòmic, empresarial i social de l’esdeveniment”, conclouen els organitzadors del Gran Premi.