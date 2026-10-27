PUMA i LALIGA han presentat la nova pilota oficial d’hivern per a la temporada 2026/27, una evolució del Stellar Nitre dissenyada per a mantenir el ritme i la qualitat del joc durant els mesos més exigents del calendari, en els quals la temporada entra en la seva fase més intensa. El seu disseny d’alta visibilitat facilita el seu seguiment sobre el terreny de joc en condicions de poca llum i climatologia adversa.
Després del llançament de la pilota amb el qual va arrencar la temporada, aquesta nova edició combina la tecnologia d’alt rendiment de PUMA amb una cridanera paleta de colors en verda llima en contrast amb tons en blau, negre i detalls en fúcsia. Creat per a oferir una excel·lent visibilitat en el terreny de joc, tant sota la pluja com en condicions de poca llum, el Stellar Nitre busca garantir una resposta precisa en cada control, passi i tret, permetent als jugadors identificar el seu objectiu i el lloc exacte en el qual col·locar la pilota, independentment de les condicions meteorològiques.
Fàcil de veure, però difícil de detenir, el Stellar Nitre incorpora el nucli Nitrofoam de PUMA, una escuma amb infusió de nitrogen que maximitza el retorn d’energia en l’impacte i proporciona major velocitat i potència independentment del terreny de joc. A això se suma un disseny aerodinàmic de 4+4 panells, concebut per a optimitzar el flux d’aire i reduir la resistència aerodinàmica, afavorint una trajectòria més estable i predictible.
La superfície exterior de PU texturada en 3D, amb un gruix de 1,2 mm, millora el control, la precisió del toc i la durabilitat. El seu acabat amb relleus contribueix, a més, a reduir la resistència a l’aire, afavorint l’acceleració de la pilota després del tret i ajudant-lo a mantenir la seva velocitat durant el vol.
La nova edició de la pilota oficial d’hivern començarà a utilitzar-se a partir d’aquest cap de setmana (jornada 11 de LALIGA EA SPORTS i 12 de LALIGA HYPERMOTION) en totes les trobades que es disputin. La pilota oficial d’hivern PUMA LALIGA Stellar Nitre estarà disponible en ‘puma.com’ i en distribuïdors seleccionats de tot el món.