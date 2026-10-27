L’OCU ho confirma: un dels productes més ben valorats és a Mercadona i costa molt poc

Un producte habitual i assequible es corona com el millor preparat del supermercat de Juan Roig. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat un informe que posa en valor un producte tan quotidià com sorprenent: l’empanada de tonyina de Mercadona, una opció que molts compren sense pensar-s’ho gaire, ha estat considerada el plat preparat més destacat de la cadena valenciana.
En un mercat saturat d’opcions llestes per emportar, el veredicte de l’OCU ha estat clar: entre desenes de productes, aquest senzill pastís farcit ha superat altres plats molt més elaborats. L’informe ha valorat la qualitat nutricional, el sabor, la textura, l’etiquetatge i la relació qualitat-preu. I aquí, Mercadona ha encertat amb una recepta que ja forma part de la cuina habitual de milers de llars catalanes i espanyoles.
Què ha dit exactament l’OCU?
L’anàlisi de l’OCU destaca per ser pràctica. No és un rànquing gurmet per sibarites, sinó una guia útil per a qui vol una bona opció llesta per consumir.
L’empanada de tonyina de Mercadona, venuda sota la marca Hacendado, ha estat destacada per la seva equilibri: bon sabor, textura agradable i un etiquetatge clar. A més, ofereix un preu competitiu —uns tres euros—, cosa que la converteix en una opció assequible per a tothom.
Per què destaca aquest plat de Mercadona?
El secret és en la senzillesa ben feta. Segons l’informe, l’empanada no només compleix els estàndards de qualitat, sinó que supera en sabor opcions aparentment més sofisticades. La massa és cruixent, el farcit generós i el conjunt manté una bona sucositat.
A més, no presenta excés d’additius ni conservants, un detall cada vegada més valorat. L’equilibri entre qualitat i composició nutricional ha estat clau per obtenir la màxima puntuació.
Comparació amb altres productes similars
En el mateix estudi, l’OCU va analitzar altres empanades i plats preparats de diferents marques i supermercats. Hi havia farcits de carn, espinacs amb formatge o pollastre al curri.
Cap va arribar a la puntuació de l’empanada de tonyina de Mercadona. Algunes eren més cares, altres massa salades o amb massa greix. Fins i tot opcions “gurmet” van decebre pel sabor o per una massa poc cuita.
Reacció dels consumidors i experts
A les xarxes socials, la notícia ha generat sorpresa. Molts usuaris s’han adonat que el producte que compraven “per sortir del pas” és ara un referent de qualitat.
Experts en nutrició també han valorat positivament la tria de l’OCU: una empanada que, sense ser un superaliment, destaca dins dels plats preparats. És una millor alternativa que molts altres productes amb excés de greix i sal.
L’auge dels plats preparats i el paladar popular
Aquest cas mostra com els plats llestos per menjar milloren la seva qualitat per respondre a un consumidor més exigent. Mercadona ha sabut adaptar-se amb receptes que evolucionen.
Aquest reconeixement pot animar altres cadenes a millorar els seus catàlegs.
Senzillesa amb sabor: el triomf del dia a dia
Aquesta empanada demostra que el més simple, ben fet, pot destacar. No calen ingredients exòtics ni elaboracions complexes per agradar i complir.
També és un toc d’atenció per a qui busca plats ràpids però no vol renunciar al bon menjar.
I tu, ja l’has tastada?
El sabor del quotidià també pot ser gurmet. La propera vegada que passis per Mercadona, mira amb uns altres ulls aquesta empanada. Potser l’excel·lència ha estat sempre allà, esperant a la nevera.
Tu què opines? Estàs d’acord amb l’OCU? Quins altres plats preparats recomanaries?
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