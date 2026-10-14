Pol Espadamala Trabal és el nou director comercial i de màrqueting de La Fageda. Després de nou anys a l’entitat liderant l’estratègia de màrqueting de la marca, assumeix la direcció de les dues àrees amb un coneixement profund dels productes, els consumidors i el mercat alimentari.
Segons ha informat l’entitat, la seva promoció interna reconeix la trajectòria que ha desenvolupat a La Fageda i situa al capdavant d’aquesta nova etapa un professional que ha participat directament en l’evolució de la marca.
Pol Espadamala és llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i té un postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament Sostenible. Compta amb quinze anys d’experiència en el sector alimentari, en càrrecs de màrqueting i vendes, tant en empreses com en projectes de l’economia social.
Es va incorporar a La Fageda el 2018 i, des d’aleshores, ha liderat l’estratègia de màrqueting de la marca i ha impulsat iniciatives relacionades amb el coneixement del consumidor, la recerca de mercats, la innovació i el desenvolupament de producte. També ha tingut un paper clau en el reposicionament de la marca sota el lema «Extraordinària diferència».
En aquesta nova etapa, dirigirà les àrees comercial i de màrqueting amb l’objectiu de consolidar la presència dels productes de La Fageda als punts de venda i afrontar els reptes d’un mercat en evolució constant, en coherència amb el posicionament de la marca.
Sobre aquesta nova etapa, el nou director comercial i de màrqueting de La Fageda ha expressat el seu agraïment per la confiança dipositada en ell per assumir aquesta responsabilitat. «Ara el repte és continuar consolidant la confiança dels consumidors i dels clients, i enfortir una activitat empresarial sòlida que faci possible sostenir i fer créixer el projecte social de La Fageda», ha indicat.
Pol Espadamala relleva Francesc Galí, que ha tancat una etapa de sis anys a La Fageda. Amb aquest nomenament, l’entitat aposta pel talent intern per liderar una àrea clau en el desenvolupament de la marca i en la presència dels seus productes al mercat.