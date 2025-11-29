Movistar se suma al Black Friday dels grans operadors globals amb més de 80 dispositius rebaixats

Igual que fan cada any grans plataformes globals com Amazon, Apple, Samsung o Zara —que han convertit el Black Friday en un dels principals pics de consum del calendari— Movistar ha activat la seva pròpia campanya amb més de 80 dispositius rebaixats i novetats en mobilitat elèctrica i senyalització viària. L’operador, líder del mercat espanyol, mantindrà les ofertes fins al 2 de desembre.
La companyia ha concentrat en una única campanya descomptes en telèfons intel·ligents, rellotges intel·ligents, tauletes, PC, televisors, consoles, ulleres de realitat virtual i IA, robots, cambres, electrodomèstics i dispositius de llar connectada. Segons Movistar, els estalvis aconsegueixen fins a 498 euros respecte als preus habituals.
Entre les novetats destaca la incorporació dels nous patinets elèctrics de Xiaomi que inclouen, dins de la quota mensual, l’assegurança de responsabilitat civil que serà obligatori a partir del 2 de gener de 2026. Amb aquest llançament, Movistar adapta la seva oferta al nou marc regulador de mobilitat personal.
L’operador manté també la comercialització de les balises connectades V16, que substituiran als triangles i seran obligatòries des de l’1 de gener de 2026. Les balises estan disponibles en modalitat lliure —34,90 euros la unitat i 54,90 euros el lot de dos— i en Rent to Rent des de 0,5 euros al mes, amb garantia ampliada a quatre anys.
Les ofertes s’apliquen tant a la compra lliure com a les modalitats de finançament Rent to Rent del portafolis Mi Movistar, amb terminis de 24, 36 o 48 mesos i quotes des de 0 euros al mes. La campanya manté a més els “combos”, que descompten 1 euro al mes en un segon dispositiu en adquirir-lo al costat d’un telèfon intel·ligent. Movistar ofereix lliurement sense cost en 72 hores, garantia de quatre anys i pagament a terminis sense entrada durant el període promocional.