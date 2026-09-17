Els microcrèdits per a estudis es consoliden com una eina per facilitar l’accés a la formació i millorar les oportunitats professionals, segons reflecteix l’‘Informe d’impacte dels microcrèdits Skills & Education’, elaborat per MicroBank a partir de les dades registrades entre el 2022 i el 2025.
Així mateix, l’‘Informe d’impacte dels microcrèdits Skills & Education’ indica que, entre les persones que ja havien finalitzat els estudis finançats a través d’aquests microcrèdits, el 76% declara haver experimentat alguna millora en la seva situació laboral i, alhora, el 92% percep un impacte positiu de la formació en el seu benestar personal.
Concretament, el 31% va accedir a la seva primera feina de qualitat, el 20% va canviar de sector o àmbit professional, el 18% va desenvolupar noves competències que el van ajudar en el seu lloc de treball actual i un 12% va aconseguir un ascens o una millora de posició.
A més, el 89% de les persones entrevistades afirma que sense el préstec no hauria pogut estudiar o ho hauria fet amb moltes dificultats. Això posa de manifest que el préstec no només redueix les barreres d’accés al finançament, sinó que també disminueix la necessitat de compatibilitzar els estudis amb més hores de feina i permet cursar la formació en millors condicions.
«Aquests resultats reforcen la nostra convicció que el finançament pot ser una eina de transformació quan es posa al servei de les persones. Facilitar l’accés a l’educació contribueix a generar més oportunitats, millorar l’ocupabilitat i promoure una societat més inclusiva», ha assenyalat Cristina González Viu, directora general de MicroBank.
Segons recull el balanç, MicroBank va concedir entre el 2022 i el 2025 un total de 6.061 préstecs a estudiants, per un import de 53,4 milions d’euros i un valor mitjà de 8.810 euros. La concessió de microcrèdits ha crescut notablement: va passar de 682 préstecs el 2022 a 2.707 el 2025. A tancament de juliol del 2026, MicroBank ha concedit 1.500 préstecs per a estudis i ja superen en un 34% els préstecs concedits en el mateix període de l’any anterior.
FORMACIÓ
El finançament a través dels microcrèdits Skills & Education es concentra en estudis universitaris (61%) i cicles formatius de grau superior (22%), és a dir, formacions vinculades a l’especialització o a l’accés al mercat laboral. En aquest sentit, cal destacar que el 32% dels crèdits es va destinar a màsters, mentre que el 28% van ser per a graus universitaris i l’1% per a doctorats.
El 53% dels estudiants va finançar amb el crèdit tot el cost dels seus estudis i el 47% en va cobrir només una part i va completar la resta amb estalvis propis (71%) o suport familiar (38%). Pel que fa a la finalitat del préstec, generalment es destina únicament als estudis (82%), però també hi ha casos en què una part del crèdit es destina a despeses de material, habitatge/manutenció i transport.
El balanç assenyala que el perfil de l’estudiant que accedeix als préstecs és majoritàriament femení (59%). De fet, l’accés al crèdit resulta determinant per a elles: la proporció de dones que no haurien pogut cursar els estudis sense el préstec és superior a la dels homes (54% davant del 48%).
Els estudiants que accedeixen als microcrèdits són generalment menors de 30 anys (74%). Entre les comunitats autònomes amb més préstecs per a estudis concedits destaquen Madrid (28%), Catalunya (23%), Andalusia (11%) i la Comunitat Valenciana (9%).
Pel que fa a l’àmbit d’estudi, l’anàlisi de les sol·licituds revela que els estudis STEM van representar el 20%. Les àrees d’estudi més habituals són Ciències de la Salut (27%) i Negocis, Administració i Dret (19%), i la durada mitjana dels estudis finançats és de 25 mesos